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Domy w górach na sprzedaż w Dystrykt Pafos, Cypr

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Pafos
386
Peyia
519
Polis
28
Yeroskipou
331
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23 obiekty total found
Willa 3 pokoi w Pafos, Cypr
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Willa 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 14 m²
Kings Beach Villas Położone w niezwykle pożądanej dzielnicy Grobowców Królewskich, wille …
$569,647
VAT
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Stasis Estates
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Dom 3 pokoi w Kouklia, Cypr
Dom 3 pokoi
Kouklia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Odkryj wyrafinowane śródziemnomorskie życie z tej prestiżowej 3 + 1 sypialni luksusowej will…
$2,13M
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Dom 5 pokojów w Armou, Cypr
Dom 5 pokojów
Armou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż jest oszałamiający dom jednoosobowy położony w spokojnej wiosce Armou. Ten przes…
$865,839
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Dom 3 pokoi w Peyia, Cypr
Dom 3 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Kokkinos Villas Położone w spokojnej okolicy, zaledwie 5 minut jazdy samochodem od piaszc…
$543,338
VAT
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Stasis Estates
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Willa 6 pokojów w Peyia, Cypr
Willa 6 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 3
Położony na malowniczych wzgórzach wioski Peyia, projekt ośmiu willi Stasis Estates, Peyia P…
$909,376
VAT
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Stasis Estates
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Bungalow w Kathikas, Cypr
Bungalow
Kathikas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Ta niesamowita willa znajduje się w idyllicznej miejscowości Kathikas w Pafos, Cypr. Ta 5 s…
$1,50M
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Bungalow w Kallepeia, Cypr
Bungalow
Kallepeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Na sprzedaż: Przytulny 3-Sypialnia Semi-Oddzielony Bungalow w Kallepia Village Położony w …
$195,827
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Bungalow w Tala, Cypr
Bungalow
Tala, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż: Ten uroczy bungalow odsprzedaży oferuje komfortowe życie w samym sercu Tali. Te…
$377,962
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Dom 6 pokojów w Peyia, Cypr
Dom 6 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 237 m²
Liczba kondygnacji 3
Położony na malowniczych wzgórzach wioski Peyia, projekt ośmiu willi Stasis Estates, Peyia P…
$892,218
VAT
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Stasis Estates
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Willa w Fyti, Cypr
Willa
Fyti, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 280 m²
Gotowi do wejścia. Overlooking Akamas & Latchi zatoka i powyżej równiny zapewnia swoje pogl…
$1,37M
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Dom 5 pokojów w Kamares, Cypr
Dom 5 pokojów
Kamares, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 307 m²
Liczba kondygnacji 3
Odkryj elegancję i komfort willi Melissovounos 33, luksusowej willi z 5 sypialniami, położon…
$1,43M
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Deweloper
Stasis Estates
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Willa w Fyti, Cypr
Willa
Fyti, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 280 m²
Gotowi do wejścia. Overlooking Akamas & Latchi zatoka i powyżej równiny zapewnia swoje pogl…
$1,37M
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Bungalow w Kathikas, Cypr
Bungalow
Kathikas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Ta niesamowita willa znajduje się w idyllicznej miejscowości Kathikas w Pafos, Cypr. Ta 5 s…
$1,50M
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Bungalow w Polis Chrysochous, Cypr
Bungalow
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Ten unikalny obiekt jest oddzielony bungalow, który cieszy się niezakłócone i panoramiczne w…
$1,59M
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Dom 3 pokoi w Kritu Tera, Cypr
Dom 3 pokoi
Kritu Tera, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Urocze 3- Sypialnia domu w spokojnej Kritou Wioska Tera Lokalizacja: Położony w malownicze…
$311,702
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Willa 4 pokoi w Mesa Chorio, Cypr
Willa 4 pokoi
Mesa Chorio, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of villas with swimming pools and panoramic views, Mesa Chorio, Cyprus We offer vil…
$463,408
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Willa 4 pokoi w Tala, Cypr
Willa 4 pokoi
Tala, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 305 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of villas with swimming pools close to the beach and the center of Paphos, Tala, Cyp…
$993,991
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Willa 4 pokoi w Kissonerga, Cypr
Willa 4 pokoi
Kissonerga, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 2
New complex of villas with swimming pools and panoramic views, Kissonerga, Cyprus We offer …
$807,498
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Willa 4 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Willa 4 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 5
Powierzchnia 289 m²
Liczba kondygnacji 2
Gated complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the marina, Polis, …
$1,22M
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Willa 4 pokoi w Peyia, Cypr
Willa 4 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of villas with a panoramic view close to the beach, Peyia, Cyprus We offer quality …
$469,494
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Willa 4 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Willa 4 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 2
Gated complex of villas with swimming pools and panoramic views in a prestigious area, Polis…
$533,072
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Willa 4 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Willa 4 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 2
Residential complex at 50 meters from the beach, Polis, Cyprus We offer modern houses with …
$502,247
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Willa 3 pokoi w Kouklia, Cypr
Willa 3 pokoi
Kouklia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Cena na zgłoszenie
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Typy nieruchomości w Dystrykt Pafos.

wille
domy wolnostojące
rezydencje
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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