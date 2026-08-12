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Wille na sprzedaż w Dystrykt Pafos, Cypr

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Pafos
150
Peyia
303
Polis
8
Yeroskipou
208
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1 383 obiekty total found
Willa 3 pokoi w Pafos, Cypr
Premium Premium
Willa 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 14 m²
Kings Beach Villas Położone w niezwykle pożądanej dzielnicy Grobowców Królewskich, wille …
$569,647
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Willa w Kouklia, Cypr
Willa
Kouklia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 066 m²
Luksusowy 5-Sypialnia Villa w Venus Rock, Kouklia, Pafos Ustawienie wewnątrz prestiżowego V…
$4,56M
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Willa w Kouklia, Cypr
Willa
Kouklia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 066 m²
Luksusowy 5-Sypialnia Villa w Venus Rock, Kouklia, Pafos Ustawienie wewnątrz prestiżowego V…
$4,56M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 253 m²
4 sypialnia Willa w jaskiniach morskich Odkryj współczesne życie na wybrzeżu, ekskluzywną k…
$1,42M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 555 m²
Ta markowa, nowa willa z czterema sypialniami (plus office) to off- plan rozwoju w południow…
$2,43M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Empa, Cypr
Willa
Empa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Trzysypialnia Villa z tarasem na dachu i basenem w Emba, Pafos Ta stylowa willa z trzema sy…
$970,470
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 426 m²
Te rezydencje tworzą starannie zaprojektowany zbiór nowoczesnych willi skupionych na przestr…
$2,59M
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 336 m²
Te prywatne wille stanowią unikalną kombinację luksusu i natury, gwarantując niezrównany poz…
$1,51M
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 263 m²
Petra jest niezwykle przestronny i lekki ten projekt 4 sypialnia maksymalizuje widok z każde…
$3,12M
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Willa w Kouklia, Cypr
Willa
Kouklia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 188 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Piękna willa jest teraz dostępna w atrakcyjnej okolicy Aphrodite Hills o wewnęt…
$1,65M
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Projekt składa się z 20 prywatnych willi z trzema i czterema sypialniami z dużym ogrodem gmi…
$413,614
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Agencja
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 412 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa in Olivia III, Paphos. This elegant home offers genero…
$797,975
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Willa w Mandria, Cypr
Willa
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 153 m²
Nieruchomość jest nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w m…
$389,979
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Agencja
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Willa w Polis Chrysochous, Cypr
Willa
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ta piękna willa oferuje komfortowe życie w spokojnej okolicy Polis. Willa ma po…
$467,097
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 177 m²
Opis przedmiotu: Pelagos Beachfront Rezydencje, Villa No. 26 jest unikalną willą z 3 sypialn…
$1,21M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Mesogi, Cypr
Willa
Mesogi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Na sprzedaż: Ta wspaniała willa w budowie w Tsadzie łączy komfort i elegancję. Obiekt oferuj…
$1,82M
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten nowy projekt obejmuje 34 pojedyncze wille i 26 kamienic zlokalizowanych wokół centralneg…
$792,690
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 205 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ta nowoczesna willa w budowie oferuje luksusowe życie w prestiżowym obszarze ja…
$1,90M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 447 m²
Exclusive 4-Sypialnia Villa z panoramicznymi widokiem na morze - Dolna Chloraka, Pafos Ta wi…
$2,31M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 243 m²
Ta wyjątkowa willa mieści się w jednym z najbardziej prestiżowych i spokojnych obszarów mies…
$2,66M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
Opis przedmiotu: Viewpoint Hills Villa No. 1271 jest nowoczesnym stanem luksusu 3 sypialnie …
$1,06M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
7- Bedroom Estate Villa - Ultimate Mediterranean Retreat Willa z 7 sypialniami jest klejnote…
$3,15M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Doświadcz nowoczesnego życia z śródziemnomorskim talentem w tych przemyślanych willach. Każd…
$931,721
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 193 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się willa na etapie planowania z nowoczesnym designem i przemyślanym uk…
$684,278
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest nowoczesny projekt willi jednoosobowej o wewnętrznej powierzchni 150 m2, po…
$525,915
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Willa 6 pokojów w Yeroskipou, Cypr
Willa 6 pokojów
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 239 m²
Liczba kondygnacji 2
Aquamarine Coastal Villas — Ekskluzywna Willa V11 na Wybrzeżu w Pafos Szczegóły nieruchom…
$917,631
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 480 m²
For sale: Elegant 4-bedroom villa in Santa Maria, Yeroskipou, Paphos. The main level include…
$1,17M
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Contemporary 3-Sypialnia luksusowe wille w Geroskipou - Nowoczesne życie Otoczone przez natu…
$698,744
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Agios Georgios Peyeias, Cypr
Willa
Agios Georgios Peyeias, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Willa w budowie oferuje nowoczesne zakwaterowanie o komfortowej powierzchni 127…
$1,15M
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Willa w Tala, Cypr
Willa
Tala, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: Ta wspaniała, nowoczesna willa z osobnym wejściem jest w pełni gotowa do pobytu…
$1,14M
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Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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Luksusowe
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