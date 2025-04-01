Residential quarter Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Provide viewing of site content and gaining access to functionality. This type of cookies is used only for the correct operation of the site and is not transferred to third parties. Disabling is impossible without disrupting the functioning of the site.
Na prodaju prelijep,komforan, 150m² trosoban stan sa trostranom orjentacijom, koji se nalazi na III spratu.
Nalazi se na sjajnoj lokaciji u blizini brda Ljubovic, u samom centru grada, na 5minuta od Hotela Hilton kao i Atlas Capitala.
Stan se sastoji od komfornog dnevnog boravka, trpezarije i kuhinje, kao i tri sobe od kojih je jedna master soba sa sopstvenim kupatilom i garderoberom i terasom, dvije djecije sobe bez terase i kupatilom.
Takodje stan posjeduje i ostavu koja je organizaciono orjentisana kao veseraj.
Nov, opremljen savremenim materijalima, skupocjenim namjestajem kao i vrhunskim ugradnom tehnikom u kuhinji i veseraju, marke BOSCH.
Kompletan stan je u opremljen SmartHome sistemom ciji pregled imate na kucnim tabletima, tastaturama ali i mobilnim uredjajima.
Najsavremenija vrsta hladjenja i grijanja putem toplotne pume proizvodjaca Daikin, plafonske skrovene jedinice klime, kao i podno grijanje u cijelom objektu.
Blindirana vrata sa otiskom prsta prilikom otkljucavanja kao i čipom.
Stan posjeduje i dva parking mjesta kao i manju ostavu u garazi u kojoj je smjestena oprema za treniranje/traka za trcanje kao i prateci elementi.
Garaza se otvara putem čitača tablica.
Zgrada je uradjena savremeno, od kvalitetnih materijala, Alumil bravarije kao i italijanske keramike i francuskih podova.
U sklopu zgrade smjestena je i recepcija kao i video nadzor 24h/7.
U dvorisnom dijelu zgrade, nalazi se igraliste za djecu, koje mozete pratiti putem Tv-ekrana u samom stanu preko kamere koja prati igraliste.
Zgrada posjeduje 10 stanova, 2 stana po spratu.
Podgorica, Montenegro
