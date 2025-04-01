Residential quarter Stan 51 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Provide viewing of site content and gaining access to functionality. This type of cookies is used only for the correct operation of the site and is not transferred to third parties. Disabling is impossible without disrupting the functioning of the site.
Jedinstvena prilika za kupovinu šarmantnog jednosobnog stana od 51m2, smještenog u srcu Bellemond Residence.
Ovaj elegantni osmišljen stan je sjajna kombinacija modernog dizajna, vrhunske udobnosti i luksuza. Stan se ističe prostranim dnevnim boravkom obasutim prirodnim svjetlom nudi otvoren pogled na more.
Objekat nudi:
2 lifta za stanare i 1 auto lift;
Konsijerž usluga 24/7;
Wellness & SPA sa teretanom, bazenom i saunom;
Sportsko i dječje igralište;
Privatna plaža sa rezervacijama za stanovnike kompleksa;
Menadžment upravljanja nekretninom i usluge preprodaje vaše nekretnine;
Sistem «Pametna kuća»;
Prostor za šetanje kućnih ljubimaca.
Nova zgrada imaće 62 stana različite kvadrature, počev od 36 m². Svi stanovi će biti opremljeni visokokvalitetnom opremom poznatih proizvođača.
Direktan pogled na more, zvuk talasa, vrhunski nameštaj i kvalitetni materijali, fitnes centar i spa centar, široka privatna plaža obeležena plavom zastavom kvaliteta - sve ovo stvara atmosferu luksuza i udobnosti.
Kompanija za upravljanje će se pobrinuti za sve i obezbediti:
konsijerž usluga 24/7
upravljanje vlasništvom,
rezervišite mesta 24/7 na privatnoj plaži za vlasnike apartmana, usluga prevoza.
Obezbeđenje i video nadzor
Održavanje zelenih površina, spa i fitnes centra
Ova nekretnina predstavlja izvanrednu priliku za one koji traže ekskluzivan dom u jednoj od najljepših lokacija u Budvi.
