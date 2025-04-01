  1. Realting.com
  Residential quarter Stan 51 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Residential quarter Stan 51 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Becici, Montenegro
$316,875
7
ID: 28624
Last update: 01/10/2025

Location

  • Country
    Montenegro
  • Region
    Budva Municipality
  • Village
    Becici

About the complex

Jedinstvena prilika za kupovinu šarmantnog jednosobnog stana od 51m2, smještenog u srcu Bellemond Residence.  Ovaj elegantni osmišljen stan je sjajna kombinacija modernog dizajna, vrhunske udobnosti i luksuza. Stan se ističe prostranim dnevnim boravkom obasutim prirodnim svjetlom nudi otvoren pogled na more. Objekat nudi: 2 lifta za stanare i 1 auto lift; Konsijerž usluga 24/7; Wellness & SPA sa teretanom, bazenom i saunom; Sportsko i dječje igralište; Privatna plaža sa rezervacijama za stanovnike kompleksa; Menadžment upravljanja nekretninom i usluge preprodaje vaše nekretnine; Sistem «Pametna kuća»; Prostor za šetanje kućnih ljubimaca. Nova zgrada imaće 62 stana različite kvadrature, počev od 36 m². Svi stanovi će biti opremljeni visokokvalitetnom opremom poznatih proizvođača. Direktan pogled na more, zvuk talasa, vrhunski nameštaj i kvalitetni materijali, fitnes centar i spa centar, široka privatna plaža obeležena plavom zastavom kvaliteta - sve ovo stvara atmosferu luksuza i udobnosti. Kompanija za upravljanje će se pobrinuti za sve i obezbediti: konsijerž usluga 24/7 upravljanje vlasništvom, rezervišite mesta 24/7 na privatnoj plaži za vlasnike apartmana, usluga prevoza. Obezbeđenje i video nadzor Održavanje zelenih površina, spa i fitnes centra Ova nekretnina predstavlja izvanrednu priliku za one koji traže ekskluzivan dom u jednoj od najljepših lokacija u Budvi.

Becici, Montenegro
