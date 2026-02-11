  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Ulus, Turquía

Kadikoy, Turquía
de
$250,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 23
Área 95–260 m²
4 objetos inmobiliarios 4
El proyecto está ubicado en Kadıköy, el corazón del lado asiático de Estambul. * En 10 minutos se puede llegar al primer puente que conecta el lado asiático con el europeo. * El túnel Avrasiya está a 5 minutos. * A 5 minutos de la línea de metrobús. • Estación de metro a 15 minutos. * …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
95.0
190,000
Apartamentos 2 habitaciones
135.0
450,000
Apartamentos 3 habitaciones
215.0
560,000
Apartamentos 4 habitaciones
260.0
990,000
