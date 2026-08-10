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Pisos de obra nueva en Sincan, Turquía

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Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and services in a prestigious area, Ankara, Turkey
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Sincan, Turquía
de
$301,812
Ofrecemos apartamentos de servicio completo con vistas al bosque, al lago y al valle.La residencia cuenta con una piscina cubierta, una terraza en la azotea, servicio de conserjería, un café, una zona de spa, un centro de fitness, un estudio de yoga y pilates, una sauna y una sala de masajes…
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TRANIO
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