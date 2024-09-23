  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Sariyer
  4. Complejo residencial PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.

Complejo residencial PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.

Sariyer, Turquía
de
$1,20M
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
9
ID: 27493
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Sariyer

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Un proyecto de inversión de élite situado en Maslak, el centro de negocios y vida en Estambul. En un lado del proyecto está el Bosque de Belgrado, y en el otro está el centro comercial Vadi Estambul, que destaca todas las posibilidades de la ciudad de ir de compras a entretenimiento.

Hay un metro cerca, fácil acceso a autopistas y puentes, cerca de varios hospitales, instituciones educativas, centros comerciales, restaurantes, cafés y parques.

Este complejo deleitará a los inversores con sus oficinas y apartamentos, y también dará la bienvenida a los huéspedes de la mejor manera con su aparthotel.

La superficie de construcción es de 23.842 m2, el complejo consta de 3 bloques de 227 apartamentos, con diferentes diseños de 1 + 1 a 3 + 1, de 79 m2 a 267 m2, así como 2 bloques de aparthotels y 1 bloque de oficina.

Fecha final: entregada

Infraestructura:

  • Parque infantil
  • Piscina cubierta
  • Baño turco y sauna
  • Gimnasio
  • Cámara CCTV y garaje
  • Seguridad las 24 horas con cámaras para
  • Aire acondicionado
  • Corte de baloncesto
  • Café
  • Concierge
  • Limpieza seca
  • Generador
  • Peluquero
  • Landscaping
  • Sala multifuncional
  • Piscina exterior
  • Jardín privado
  • Recepción
  • Puertas de seguridad
  • Sistema doméstico inteligente
  • Supermercado

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Sariyer, Turquía

