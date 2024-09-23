Complejo residencial PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.

Un proyecto de inversión de élite situado en Maslak, el centro de negocios y vida en Estambul. En un lado del proyecto está el Bosque de Belgrado, y en el otro está el centro comercial Vadi Estambul, que destaca todas las posibilidades de la ciudad de ir de compras a entretenimiento.

Hay un metro cerca, fácil acceso a autopistas y puentes, cerca de varios hospitales, instituciones educativas, centros comerciales, restaurantes, cafés y parques.

Este complejo deleitará a los inversores con sus oficinas y apartamentos, y también dará la bienvenida a los huéspedes de la mejor manera con su aparthotel.

La superficie de construcción es de 23.842 m2, el complejo consta de 3 bloques de 227 apartamentos, con diferentes diseños de 1 + 1 a 3 + 1, de 79 m2 a 267 m2, así como 2 bloques de aparthotels y 1 bloque de oficina.

Fecha final: entregada

Infraestructura:

Parque infantil

Piscina cubierta

Baño turco y sauna

Gimnasio

Cámara CCTV y garaje

Seguridad las 24 horas con cámaras para

Aire acondicionado

Corte de baloncesto

Café

Concierge

Limpieza seca

Generador

Peluquero

Landscaping

Sala multifuncional

Piscina exterior

Jardín privado

Recepción

Puertas de seguridad

Sistema doméstico inteligente

Supermercado

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.