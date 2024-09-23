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Piso en edificio nuevo Tane Koru

Basaksehir, Turquía
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ID: 38198
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Basaksehir

Sobre el complejo

Tane Koru es un moderno proyecto residencial ubicado en Kayaşehir, Başakşehir, en la parte europea de Estambul. Ofrece una arquitectura de baja altura, amplias zonas verdes y sistemas de hogar inteligente en uno de los distritos de mayor crecimiento de la ciudad.

Tane Koru combina un diseño orientado a las familias, instalaciones de bienestar y una excelente conexión de transporte, brindando un estilo de vida tranquilo cerca de líneas de metro, autopistas y el Aeropuerto de Estambul.

10 ventajas de Tane Koru:

  1. Ubicación privilegiada en Başakşehir (Kayaşehir), en la parte europea de Estambul.

  2. Cercanía a estaciones de metro, autopistas, colegios y centros comerciales.

  3. Arquitectura horizontal de baja altura, que ofrece un alto nivel de privacidad.

  4. Solo 2 apartamentos por planta distribuidos en 10 edificios residenciales.

  5. Amplios apartamentos de 2+1 y 3+1 con balcones.

  6. El 75 % del terreno está destinado a zonas verdes y jardines paisajísticos.

  7. Tecnología de hogar inteligente con funciones de control remoto.

  8. Instalaciones de bienestar que incluyen baño turco, sauna, baño de vapor y gimnasio.

  9. Complejo residencial seguro y familiar, con áreas de juego para niños.

  10. Gran potencial de inversión y rentabilidad por alquiler en una zona en pleno desarrollo.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Basaksehir, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

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