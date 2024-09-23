Piso en edificio nuevo Tane Koru

Tane Koru es un moderno proyecto residencial ubicado en Kayaşehir, Başakşehir, en la parte europea de Estambul. Ofrece una arquitectura de baja altura, amplias zonas verdes y sistemas de hogar inteligente en uno de los distritos de mayor crecimiento de la ciudad.

Tane Koru combina un diseño orientado a las familias, instalaciones de bienestar y una excelente conexión de transporte, brindando un estilo de vida tranquilo cerca de líneas de metro, autopistas y el Aeropuerto de Estambul.

10 ventajas de Tane Koru: