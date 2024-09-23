Piso en edificio nuevo Garden Istanbul

El proyecto Garden Istanbul está ubicado en la parte europea de Estambul y se extiende sobre una superficie de 120.000 m². El complejo consta de 11 edificios, 796 viviendas y 29 locales comerciales, combinando un estilo de vida moderno con el rico patrimonio histórico y cultural de la ciudad.
Garden Istanbul (Bahçelievler) preserva el legado histórico de la zona, incluyendo una fuente de 555 años de antigüedad y árboles de más de 600 años, ofreciendo a sus residentes viviendas modernas en un entorno verde, prestigioso y con un gran valor histórico.
Las 10 ventajas del proyecto:
Ubicación estratégica cerca del transporte público, colegios y hospitales.
Arquitectura moderna con un diseño de alta calidad.
Amplias zonas verdes y jardines paisajísticos.
Completas instalaciones sociales y recreativas.
Sistema avanzado de seguridad y videovigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Plazas de aparcamiento cubiertas y al aire libre.
Comercios y servicios dentro del complejo.
Sistemas inteligentes de hogar (Smart Home).
Vistas panorámicas de la ciudad y de los jardines.
Cercanía a centros comerciales y grandes zonas de compras.