Piso en edificio nuevo Garden Istanbul

El proyecto Garden Istanbul está ubicado en la parte europea de Estambul y se extiende sobre una superficie de 120.000 m². El complejo consta de 11 edificios, 796 viviendas y 29 locales comerciales, combinando un estilo de vida moderno con el rico patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

Garden Istanbul (Bahçelievler) preserva el legado histórico de la zona, incluyendo una fuente de 555 años de antigüedad y árboles de más de 600 años, ofreciendo a sus residentes viviendas modernas en un entorno verde, prestigioso y con un gran valor histórico.

Las 10 ventajas del proyecto: