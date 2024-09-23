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Piso en edificio nuevo Garden Istanbul

Basaksehir, Turquía
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6
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ID: 38860
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Basaksehir

Sobre el complejo

El proyecto Garden Istanbul está ubicado en la parte europea de Estambul y se extiende sobre una superficie de 120.000 m². El complejo consta de 11 edificios, 796 viviendas y 29 locales comerciales, combinando un estilo de vida moderno con el rico patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

Garden Istanbul (Bahçelievler) preserva el legado histórico de la zona, incluyendo una fuente de 555 años de antigüedad y árboles de más de 600 años, ofreciendo a sus residentes viviendas modernas en un entorno verde, prestigioso y con un gran valor histórico.

Las 10 ventajas del proyecto:

  • Ubicación estratégica cerca del transporte público, colegios y hospitales.

  • Arquitectura moderna con un diseño de alta calidad.

  • Amplias zonas verdes y jardines paisajísticos.

  • Completas instalaciones sociales y recreativas.

  • Sistema avanzado de seguridad y videovigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

  • Plazas de aparcamiento cubiertas y al aire libre.

  • Comercios y servicios dentro del complejo.

  • Sistemas inteligentes de hogar (Smart Home).

  • Vistas panorámicas de la ciudad y de los jardines.

  • Cercanía a centros comerciales y grandes zonas de compras.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

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Basaksehir, Turquía
Educación
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