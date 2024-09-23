Piso en edificio nuevo Nevbahar Suites

Nevbahar Suites en Başakşehir – Residencias boutique en un distrito en pleno crecimiento

Nevbahar Suites es un exclusivo proyecto residencial boutique ubicado en el dinámico distrito de Başakşehir, en la parte europea de Estambul. Diseñado con un enfoque en el confort, la privacidad y la vida moderna, el proyecto ofrece un ambiente residencial tranquilo, especialmente atractivo para familias que buscan un estilo de vida apacible dentro de la ciudad.

A diferencia de muchos desarrollos de gran altura, Nevbahar Suites apuesta por una arquitectura horizontal de baja altura, que reduce la densidad de construcción y crea un entorno más abierto, acogedor y orientado a la comunidad. El proyecto destaca por sus amplias viviendas, zonas verdes ajardinadas y espacios cuidadosamente diseñados que combinan funcionalidad y estética.

Su ubicación en uno de los distritos mejor planificados y de mayor crecimiento de Estambul lo convierte en una excelente opción tanto para quienes desean vivir en él como para los inversores.

Apartamentos espaciosos con abundante luz natural y espacios exteriores

Las viviendas de Nevbahar Suites están diseñadas para maximizar el espacio, la luz natural y la comodidad diaria. Cada apartamento dispone de amplios balcones o terrazas privadas, permitiendo disfrutar del aire libre y del descanso sin salir del hogar.

Los diseños de planta abierta y los grandes ventanales crean una sensación de amplitud y permiten que la luz natural ilumine los interiores durante todo el día. El enfoque arquitectónico está pensado para satisfacer las necesidades de las familias modernas con espacios prácticos y confortables.

Gracias a su estructura de baja altura, el proyecto ofrece un ambiente residencial mucho más tranquilo que el de los desarrollos urbanos de alta densidad.

Estilo de vida en un complejo residencial privado con amplias zonas verdes

Nevbahar Suites ofrece las ventajas de vivir en un complejo residencial privado, separado del tráfico y del ruido urbano. Sus jardines interiores paisajísticos crean espacios verdes ideales para el descanso, la convivencia y las actividades al aire libre.

Las familias disponen de parques infantiles seguros, integrados armoniosamente en las zonas verdes. Además, el complejo cuenta con instalaciones deportivas y recreativas, diseñadas para fomentar un estilo de vida activo y saludable.

La seguridad y la privacidad son aspectos prioritarios, gracias a accesos controlados y un servicio de seguridad las 24 horas.

Principales ventajas del proyecto

Proyecto boutique con un número limitado de edificios residenciales.

Arquitectura horizontal de baja altura que reduce la densidad de construcción.

Apartamentos con amplios balcones y terrazas privadas.

Jardines interiores paisajísticos dentro del complejo.

Complejo residencial privado, separado del tráfico urbano.

Instalaciones de fitness y recreación dentro del proyecto.

Parques infantiles integrados en las zonas verdes.

Comunidad cerrada con acceso controlado y seguridad 24/7.

Distribuciones funcionales que aprovechan al máximo el espacio y la luz natural.

Ubicación en una zona residencial planificada de Başakşehir.

Nevbahar Suites en Başakşehir es un desarrollo residencial boutique de baja altura que ofrece amplios apartamentos, grandes balcones, jardines paisajísticos y un entorno tranquilo, ideal para la vida familiar.

El proyecto destaca por su arquitectura horizontal, su concepto de complejo residencial privado y sus distribuciones funcionales con abundante luz natural, creando un estilo de vida moderno y sereno en uno de los distritos de mayor crecimiento de Estambul.

10 ventajas específicas de Nevbahar Suites: