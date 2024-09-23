Piso en edificio nuevo Sai Kayaşehir

Sai Kayaşehir es un moderno proyecto residencial ubicado en Başakşehir, Estambul, que ofrece apartamentos contemporáneos cerca del metro, amplias zonas verdes y los principales servicios urbanos.
Sai Kayaşehir combina una arquitectura elegante con un entorno ideal para las familias. El proyecto ofrece viviendas espaciosas, sistemas de hogar inteligente y un excelente potencial de inversión en una de las zonas de mayor crecimiento de Estambul.
Las 10 ventajas de Sai Kayaşehir:
Ubicación privilegiada: situado en el centro de Başakşehir, cerca del metro, las principales autopistas y el transporte público.
Arquitectura moderna: diseño contemporáneo con fachadas elegantes y distribuciones funcionales.
Entorno familiar: parques, senderos y zonas de juego seguras para niños.
Sistemas de hogar inteligente: algunas viviendas están equipadas con tecnología inteligente para mayor comodidad.
Materiales de alta calidad: acabados premium en cocinas, baños y espacios interiores.
Excelentes instalaciones sociales: gimnasio, sauna, baño turco y aparcamiento cubierto.
Amplias zonas verdes: jardines paisajísticos que crean un ambiente tranquilo y natural.
Cerca de servicios esenciales: colegios, hospitales, centros comerciales y mezquitas a poca distancia.
Construcción resistente a los terremotos: desarrollada conforme a las normativas sísmicas más modernas.
Apta para obtener la ciudadanía turca: una excelente opción para compradores extranjeros interesados en invertir y acceder a la ciudadanía turca.