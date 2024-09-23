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Piso en edificio nuevo Sai Kayaşehir

Basaksehir, Turquía
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7
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ID: 38195
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Basaksehir
  • Dirección
    Neset Ertas Sokak

Sobre el complejo

Sai Kayaşehir es un moderno proyecto residencial ubicado en Başakşehir, Estambul, que ofrece apartamentos contemporáneos cerca del metro, amplias zonas verdes y los principales servicios urbanos.

Sai Kayaşehir combina una arquitectura elegante con un entorno ideal para las familias. El proyecto ofrece viviendas espaciosas, sistemas de hogar inteligente y un excelente potencial de inversión en una de las zonas de mayor crecimiento de Estambul.

Las 10 ventajas de Sai Kayaşehir:

  • Ubicación privilegiada: situado en el centro de Başakşehir, cerca del metro, las principales autopistas y el transporte público.

  • Arquitectura moderna: diseño contemporáneo con fachadas elegantes y distribuciones funcionales.

  • Entorno familiar: parques, senderos y zonas de juego seguras para niños.

  • Sistemas de hogar inteligente: algunas viviendas están equipadas con tecnología inteligente para mayor comodidad.

  • Materiales de alta calidad: acabados premium en cocinas, baños y espacios interiores.

  • Excelentes instalaciones sociales: gimnasio, sauna, baño turco y aparcamiento cubierto.

  • Amplias zonas verdes: jardines paisajísticos que crean un ambiente tranquilo y natural.

  • Cerca de servicios esenciales: colegios, hospitales, centros comerciales y mezquitas a poca distancia.

  • Construcción resistente a los terremotos: desarrollada conforme a las normativas sísmicas más modernas.

  • Apta para obtener la ciudadanía turca: una excelente opción para compradores extranjeros interesados en invertir y acceder a la ciudadanía turca.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

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Basaksehir, Turquía
Educación
Tiendas de comestibles

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