Piso en edificio nuevo Sai Kayaşehir

Sai Kayaşehir es un moderno proyecto residencial ubicado en Başakşehir, Estambul, que ofrece apartamentos contemporáneos cerca del metro, amplias zonas verdes y los principales servicios urbanos.

Sai Kayaşehir combina una arquitectura elegante con un entorno ideal para las familias. El proyecto ofrece viviendas espaciosas, sistemas de hogar inteligente y un excelente potencial de inversión en una de las zonas de mayor crecimiento de Estambul.

Las 10 ventajas de Sai Kayaşehir: