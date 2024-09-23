Piso en edificio nuevo Liv Bahçeşehir

Liv Bahçeşehir ofrece un estilo de vida exclusivo en el distrito de Bahçeşehir, en Estambul, combinando una arquitectura moderna con amplias zonas verdes que ocupan el 70 % de la superficie total del proyecto. Su concepto residencial tipo boutique garantiza privacidad, tranquilidad y el máximo confort.
Liv Bahçeşehir cuenta con solo 75 unidades exclusivas, entre amplios apartamentos y villas con acabados de alta gama. El proyecto está listo para entrar a vivir y ofrece seguridad, una excelente ubicación y un gran potencial de inversión.
10 ventajas de Liv Bahçeşehir
Ubicación privilegiada: Cerca de la autopista TEM y del Aeropuerto de Estambul.
Viviendas listas para habitar: Disponibles con opciones de pago a plazos.
Proyecto boutique exclusivo: Solo 75 unidades residenciales.
Amplios apartamentos y villas: Espacios modernos y funcionales.
Acabados premium: Cocinas equipadas con Siemens y materiales de primera calidad.
70 % de zonas verdes: Jardines paisajísticos y espacios naturales cuidadosamente diseñados.
Villas con jardines privados: Mayor privacidad y comodidad.
Comunidad residencial cerrada: Seguridad las 24 horas y estacionamiento privado.
Excelente infraestructura cercana: Próximo a centros comerciales, colegios y hospitales.
Alto potencial de inversión: Magníficas oportunidades de rentabilidad por alquiler y revalorización del inmueble.