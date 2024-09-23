Piso en edificio nuevo Liv Bahçeşehir

Liv Bahçeşehir ofrece un estilo de vida exclusivo en el distrito de Bahçeşehir, en Estambul, combinando una arquitectura moderna con amplias zonas verdes que ocupan el 70 % de la superficie total del proyecto. Su concepto residencial tipo boutique garantiza privacidad, tranquilidad y el máximo confort.

Liv Bahçeşehir cuenta con solo 75 unidades exclusivas, entre amplios apartamentos y villas con acabados de alta gama. El proyecto está listo para entrar a vivir y ofrece seguridad, una excelente ubicación y un gran potencial de inversión.

10 ventajas de Liv Bahçeşehir