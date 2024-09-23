Piso en edificio nuevo Sylvana Istanbul

Sylvana Istanbul es un exclusivo proyecto residencial de villas y casas adosadas de alta gama ubicado en Bahçeşehir, dentro del distrito de Başakşehir, en la parte europea de Estambul. El proyecto se extiende sobre 44.000 m² y cuenta con 232 elegantes villas de 4+1, rodeadas de amplias zonas verdes.

Sylvana Istanbul combina una arquitectura horizontal inspirada en el diseño italiano con privacidad y confort, ofreciendo un entorno tranquilo e ideal para la vida familiar. Además, se encuentra cerca de las principales autopistas, colegios y todos los servicios esenciales de la ciudad. La finalización del proyecto está prevista para diciembre de 2025.

10 ventajas de Sylvana Istanbul