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Piso en edificio nuevo Sylvana Istanbul

Basaksehir, Turquía
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ID: 38233
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/7/26

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Basaksehir

Sobre el complejo

Sylvana Istanbul es un exclusivo proyecto residencial de villas y casas adosadas de alta gama ubicado en Bahçeşehir, dentro del distrito de Başakşehir, en la parte europea de Estambul. El proyecto se extiende sobre 44.000 m² y cuenta con 232 elegantes villas de 4+1, rodeadas de amplias zonas verdes.

Sylvana Istanbul combina una arquitectura horizontal inspirada en el diseño italiano con privacidad y confort, ofreciendo un entorno tranquilo e ideal para la vida familiar. Además, se encuentra cerca de las principales autopistas, colegios y todos los servicios esenciales de la ciudad. La finalización del proyecto está prevista para diciembre de 2025.

10 ventajas de Sylvana Istanbul

  • Jardín privado para cada villa.

  • Amplias villas de 4+1, ideales para familias.

  • Arquitectura horizontal de baja altura, que garantiza mayor privacidad y confort.

  • Extensas zonas verdes y espacios sociales cuidadosamente diseñados.

  • Completas instalaciones deportivas y de bienestar.

  • Complejo residencial cerrado con seguridad 24 horas y sistema de videovigilancia (CCTV).

  • Ubicación privilegiada en Bahçeşehir.

  • Excelente acceso al metro y a las principales autopistas.

  • Interiores de lujo con acabados de alta calidad.

  • Alto potencial de inversión, con excelentes perspectivas de revalorización y rentabilidad en la reventa.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

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Basaksehir, Turquía
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación

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