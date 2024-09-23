Piso en edificio nuevo Sylvana Istanbul

Sylvana Istanbul es un exclusivo proyecto residencial de villas y casas adosadas de alta gama ubicado en Bahçeşehir, dentro del distrito de Başakşehir, en la parte europea de Estambul. El proyecto se extiende sobre 44.000 m² y cuenta con 232 elegantes villas de 4+1, rodeadas de amplias zonas verdes.
Sylvana Istanbul combina una arquitectura horizontal inspirada en el diseño italiano con privacidad y confort, ofreciendo un entorno tranquilo e ideal para la vida familiar. Además, se encuentra cerca de las principales autopistas, colegios y todos los servicios esenciales de la ciudad. La finalización del proyecto está prevista para diciembre de 2025.
10 ventajas de Sylvana Istanbul
Jardín privado para cada villa.
Amplias villas de 4+1, ideales para familias.
Arquitectura horizontal de baja altura, que garantiza mayor privacidad y confort.
Extensas zonas verdes y espacios sociales cuidadosamente diseñados.
Completas instalaciones deportivas y de bienestar.
Complejo residencial cerrado con seguridad 24 horas y sistema de videovigilancia (CCTV).
Ubicación privilegiada en Bahçeşehir.
Excelente acceso al metro y a las principales autopistas.
Interiores de lujo con acabados de alta calidad.
Alto potencial de inversión, con excelentes perspectivas de revalorización y rentabilidad en la reventa.