Piso en edificio nuevo Tane Olimpiyat

Tane Olimpiyat es un proyecto residencial orientado a las familias, ubicado en Başakşehir, que cuenta con 130 viviendas distribuidas en tres modernos edificios. El proyecto combina amplios apartamentos con zonas verdes ajardinadas, ofreciendo un entorno urbano cómodo y agradable.

Tane Olimpiyat ofrece apartamentos de 2+1 y 3+1, gimnasio, estacionamiento dentro del complejo y un excelente acceso al metro y a las principales autopistas, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para vivir en familia como para realizar una inversión a largo plazo en uno de los distritos de mayor crecimiento de la parte europea de Estambul.

10 ventajas específicas de Tane Olimpiyat: