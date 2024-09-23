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Piso en edificio nuevo Tane Olimpiyat

Basaksehir, Turquía
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ID: 38199
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Basaksehir
  • Metro
    Olimpiyat (~ 1000 m)

Sobre el complejo

Tane Olimpiyat es un proyecto residencial orientado a las familias, ubicado en Başakşehir, que cuenta con 130 viviendas distribuidas en tres modernos edificios. El proyecto combina amplios apartamentos con zonas verdes ajardinadas, ofreciendo un entorno urbano cómodo y agradable.

Tane Olimpiyat ofrece apartamentos de 2+1 y 3+1, gimnasio, estacionamiento dentro del complejo y un excelente acceso al metro y a las principales autopistas, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para vivir en familia como para realizar una inversión a largo plazo en uno de los distritos de mayor crecimiento de la parte europea de Estambul.

10 ventajas específicas de Tane Olimpiyat:

  1. Ubicación privilegiada en Başakşehir, uno de los distritos de mayor crecimiento de la parte europea de Estambul.

  2. Tres edificios residenciales de ocho plantas con un total de 130 viviendas.

  3. Apartamentos familiares de 2+1 y 3+1, con distribuciones funcionales.

  4. Arquitectura moderna y construcción de alta calidad y gran durabilidad.

  5. Amplias zonas verdes ajardinadas, ideales para el ocio y el descanso al aire libre.

  6. Seguridad las 24 horas con cámaras de vigilancia para la tranquilidad de los residentes.

  7. Estacionamiento dentro del complejo para residentes y visitantes.

  8. Gimnasio y áreas de fitness ubicados dentro del proyecto.

  9. Excelente conexión con estaciones de metro, paradas de autobús y las principales autopistas.

  10. Alto potencial de inversión y rentabilidad por alquiler gracias a la creciente demanda de viviendas en la zona.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

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Basaksehir, Turquía
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