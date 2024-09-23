Piso en edificio nuevo Metro24 Başakşehir

Metro24 Başakşehir es un moderno proyecto residencial ubicado en el dinámico distrito de Başakşehir, en la parte europea de Estambul. El proyecto ofrece una experiencia única tanto para vivir como para invertir.
Gracias a su ubicación privilegiada, Metro24 Başakşehir proporciona un acceso rápido a diferentes medios de transporte y a una amplia variedad de servicios e infraestructuras urbanas.
Con un diseño arquitectónico contemporáneo que combina lujo y naturaleza, el proyecto crea un entorno tranquilo y confortable. Sus amplias zonas verdes, la variedad de tipologías de viviendas y sus completas instalaciones convierten a Metro24 Başakşehir en una excelente opción tanto para familias como para inversores.
Características principales:
Ubicación estratégica a pocos pasos de la estación de metro.
Amplias zonas verdes que ocupan gran parte del complejo residencial.
A solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Estambul.
Modernas instalaciones deportivas, incluyendo gimnasios y pistas para correr.
Sistema de hogar inteligente con control remoto integral de la vivienda.
Diseño moderno con estructura resistente a los terremotos, construido con las tecnologías más avanzadas.
Cerca de reconocidos centros comerciales, entre ellos Mall of Istanbul.
Aparcamiento cubierto que garantiza la comodidad y la seguridad de los residentes.
Sistema integral de seguridad con vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.