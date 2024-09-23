Piso en edificio nuevo Mostar Concept

Mostar Concept es un exclusivo complejo residencial boutique en Başakşehir, construido sobre un terreno de 7.092 m². El proyecto cuenta con 52 amplios apartamentos de 4+1 y 5+1, distribuidos en 3 edificios de baja altura, con cocinas espaciosas y acabados interiores de alta calidad.
Mostar Concept combina naturaleza y confort con 5.000 m² de áreas ajardinadas, ofreciendo un estilo de vida exclusivo cerca del Aeropuerto de Estambul y a solo 500 metros de la estación de metro.
Las 10 principales ventajas:
Techos altos (3,05 m) que aportan mayor luminosidad y amplitud a cada apartamento.
Cocinas totalmente equipadas de FRANKE, con electrodomésticos integrados y lavavajillas para máxima comodidad.
Cuatro aires acondicionados por vivienda, garantizando un control eficiente de la temperatura en todas las habitaciones.
Sistema inteligente de videoportero, que mejora la seguridad y la comunicación.
Generador de respaldo disponible las 24 horas, asegurando un suministro eléctrico ininterrumpido.
Amplias instalaciones sociales, que incluyen baño turco, sauna, piscina cubierta y gimnasio.
Zonas deportivas con espacios para fútbol, baloncesto y tenis de mesa, ideales para un estilo de vida activo.
Cercanía a hospitales de primer nivel, como Çam & Sakura y el Hospital Estatal de Başakşehir, facilitando el acceso a servicios médicos.
Excelente conexión con autopistas, centros comerciales y parques, a pocos minutos de los principales puntos de interés de la ciudad.
Apto para obtener la ciudadanía turca, con el título de propiedad (Tapu) listo y entrega prevista para junio de 2026.