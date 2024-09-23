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Piso en edificio nuevo Mostar Concept

Basaksehir, Turquía
Precio en demanda
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6
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ID: 38197
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Basaksehir
  • Metro
    Başak Konutları (~ 1000 m)

Sobre el complejo

Mostar Concept es un exclusivo complejo residencial boutique en Başakşehir, construido sobre un terreno de 7.092 m². El proyecto cuenta con 52 amplios apartamentos de 4+1 y 5+1, distribuidos en 3 edificios de baja altura, con cocinas espaciosas y acabados interiores de alta calidad.

Mostar Concept combina naturaleza y confort con 5.000 m² de áreas ajardinadas, ofreciendo un estilo de vida exclusivo cerca del Aeropuerto de Estambul y a solo 500 metros de la estación de metro.

Las 10 principales ventajas:

  1. Techos altos (3,05 m) que aportan mayor luminosidad y amplitud a cada apartamento.

  2. Cocinas totalmente equipadas de FRANKE, con electrodomésticos integrados y lavavajillas para máxima comodidad.

  3. Cuatro aires acondicionados por vivienda, garantizando un control eficiente de la temperatura en todas las habitaciones.

  4. Sistema inteligente de videoportero, que mejora la seguridad y la comunicación.

  5. Generador de respaldo disponible las 24 horas, asegurando un suministro eléctrico ininterrumpido.

  6. Amplias instalaciones sociales, que incluyen baño turco, sauna, piscina cubierta y gimnasio.

  7. Zonas deportivas con espacios para fútbol, baloncesto y tenis de mesa, ideales para un estilo de vida activo.

  8. Cercanía a hospitales de primer nivel, como Çam & Sakura y el Hospital Estatal de Başakşehir, facilitando el acceso a servicios médicos.

  9. Excelente conexión con autopistas, centros comerciales y parques, a pocos minutos de los principales puntos de interés de la ciudad.

  10. Apto para obtener la ciudadanía turca, con el título de propiedad (Tapu) listo y entrega prevista para junio de 2026.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Basaksehir, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

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Piso en edificio nuevo Mostar Concept
Basaksehir, Turquía
Precio en demanda
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Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
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