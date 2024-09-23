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Piso en edificio nuevo Akzirve Strada Bahçeşehir

Basaksehir, Turquía
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ID: 38231
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Basaksehir

Sobre el complejo

Akzirve Strada Bahçeşehir es un destacado proyecto residencial ubicado en Başakşehir, Estambul, que cuenta con más de 2.500 viviendas distribuidas en tres fases de desarrollo. El proyecto combina una arquitectura moderna, amplias zonas verdes y un concepto de vida diseñado especialmente para las familias.

Akzirve Strada Bahçeşehir ofrece una amplia variedad de apartamentos, desde 1+1 hasta dúplex 5+1. Las viviendas de las fases 1 y 2 ya están listas para su entrega inmediata. Gracias a su ubicación estratégica, cerca de las principales autopistas y del transporte público, el proyecto representa una excelente oportunidad de inversión.

10 ventajas de Akzirve Strada Bahçeşehir

  • Ubicación estratégica: Cerca de las autopistas E5 y TEM, así como de Marmaray y las estaciones de Metrobus.

  • Amplia variedad de viviendas: Apartamentos desde 1+1 hasta dúplex 5+1, con superficies de 60 a 283 m².

  • Diseño moderno: Espacios abiertos, amplios balcones y vistas a extensas zonas verdes.

  • Completa infraestructura social: Parques, áreas de juegos infantiles, gimnasios y zonas de descanso.

  • Calle comercial dentro del complejo: Tiendas, cafeterías y restaurantes para mayor comodidad.

  • Amplias zonas verdes: Jardines paisajísticos y senderos para caminar.

  • Instalaciones deportivas y recreativas: Piscinas cubiertas y al aire libre, canchas de baloncesto y fútbol.

  • Seguridad las 24 horas: Sistema de videovigilancia (CCTV) y personal de seguridad profesional.

  • Entrega inmediata: Las fases 1 y 2 ya han sido finalizadas y cuentan con títulos de propiedad (Tapu).

  • Alto potencial de inversión: Excelentes perspectivas de rentabilidad por alquiler y revalorización del inmueble.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Basaksehir, Turquía
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

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