Piso en edificio nuevo Akzirve Strada Bahçeşehir

Akzirve Strada Bahçeşehir es un destacado proyecto residencial ubicado en Başakşehir, Estambul, que cuenta con más de 2.500 viviendas distribuidas en tres fases de desarrollo. El proyecto combina una arquitectura moderna, amplias zonas verdes y un concepto de vida diseñado especialmente para las familias.

Akzirve Strada Bahçeşehir ofrece una amplia variedad de apartamentos, desde 1+1 hasta dúplex 5+1. Las viviendas de las fases 1 y 2 ya están listas para su entrega inmediata. Gracias a su ubicación estratégica, cerca de las principales autopistas y del transporte público, el proyecto representa una excelente oportunidad de inversión.

10 ventajas de Akzirve Strada Bahçeşehir