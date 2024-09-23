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Piso en edificio nuevo Feza Park

Basaksehir, Turquía
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ID: 38193
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Basaksehir

Sobre el complejo

Feza Park es un moderno proyecto residencial ubicado en Başakşehir, con una superficie total de 10.507 m². El complejo está compuesto por 4 edificios de 4 plantas cada uno y ofrece un total de 55 viviendas. El proyecto incluye lujosos apartamentos con distribuciones 3+1, 4+1 y 5+1, además de villas 6+2. Con fecha de entrega prevista para el 1 de abril de 2025, es una opción ideal para familias que buscan tranquilidad y una alta calidad de vida rodeadas de naturaleza.

Feza Park cuenta con una completa gama de instalaciones sociales, como piscina cubierta, gimnasio, baño turco, sauna, senderos para caminar y aparcamientos tanto cubiertos como al aire libre. El complejo se encuentra a solo 700 metros de la estación de metro y está cerca de lugares emblemáticos como el Hospital Başakşehir Çam and Sakura City, Mall of Istanbul y el parque Millet Bahçesi, ofreciendo un estilo de vida cómodo y práctico.

Ventajas del proyecto:

  • Ubicación estratégica en Başakşehir, cerca de medios de transporte y servicios.

  • Diseño de baja altura, ideal para familias.

  • Amplia variedad de opciones residenciales, incluyendo apartamentos y villas.

  • Completas instalaciones, como gimnasio, baño turco y otras zonas de bienestar.

  • Excelente conexión con la línea de metro M3 y el transporte público.

  • A solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Estambul.

  • Cerca de importantes centros comerciales, como Mall of Istanbul y Olympia Mall.

  • Rodeado de parques y amplias zonas verdes, como Millet Bahçesi.

  • Próximo a prestigiosas instituciones educativas, entre ellas la Universidad Ibn Haldun.

  • Un entorno tranquilo y confortable con todas las comodidades necesarias para la vida diaria.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

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