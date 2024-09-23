Piso en edificio nuevo Feza Park

Feza Park es un moderno proyecto residencial ubicado en Başakşehir, con una superficie total de 10.507 m². El complejo está compuesto por 4 edificios de 4 plantas cada uno y ofrece un total de 55 viviendas. El proyecto incluye lujosos apartamentos con distribuciones 3+1, 4+1 y 5+1, además de villas 6+2. Con fecha de entrega prevista para el 1 de abril de 2025, es una opción ideal para familias que buscan tranquilidad y una alta calidad de vida rodeadas de naturaleza.

Feza Park cuenta con una completa gama de instalaciones sociales, como piscina cubierta, gimnasio, baño turco, sauna, senderos para caminar y aparcamientos tanto cubiertos como al aire libre. El complejo se encuentra a solo 700 metros de la estación de metro y está cerca de lugares emblemáticos como el Hospital Başakşehir Çam and Sakura City, Mall of Istanbul y el parque Millet Bahçesi, ofreciendo un estilo de vida cómodo y práctico.

Ventajas del proyecto: