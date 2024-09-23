Piso en edificio nuevo Feza Park

Feza Park es un moderno proyecto residencial ubicado en Başakşehir, con una superficie total de 10.507 m². El complejo está compuesto por 4 edificios de 4 plantas cada uno y ofrece un total de 55 viviendas. El proyecto incluye lujosos apartamentos con distribuciones 3+1, 4+1 y 5+1, además de villas 6+2. Con fecha de entrega prevista para el 1 de abril de 2025, es una opción ideal para familias que buscan tranquilidad y una alta calidad de vida rodeadas de naturaleza.
Feza Park cuenta con una completa gama de instalaciones sociales, como piscina cubierta, gimnasio, baño turco, sauna, senderos para caminar y aparcamientos tanto cubiertos como al aire libre. El complejo se encuentra a solo 700 metros de la estación de metro y está cerca de lugares emblemáticos como el Hospital Başakşehir Çam and Sakura City, Mall of Istanbul y el parque Millet Bahçesi, ofreciendo un estilo de vida cómodo y práctico.
Ventajas del proyecto:
Ubicación estratégica en Başakşehir, cerca de medios de transporte y servicios.
Diseño de baja altura, ideal para familias.
Amplia variedad de opciones residenciales, incluyendo apartamentos y villas.
Completas instalaciones, como gimnasio, baño turco y otras zonas de bienestar.
Excelente conexión con la línea de metro M3 y el transporte público.
A solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Estambul.
Cerca de importantes centros comerciales, como Mall of Istanbul y Olympia Mall.
Rodeado de parques y amplias zonas verdes, como Millet Bahçesi.
Próximo a prestigiosas instituciones educativas, entre ellas la Universidad Ibn Haldun.
Un entorno tranquilo y confortable con todas las comodidades necesarias para la vida diaria.