Piso en edificio nuevo Luxera Nevbahar Life

Luxera Nevbahar Life es un moderno proyecto residencial ubicado en el dinámico distrito de Başakşehir, en la parte europea de Estambul.

El proyecto destaca por su arquitectura contemporánea y el uso de las tecnologías de construcción más avanzadas. Se extiende sobre una superficie de 17.000 m² y está compuesto por 7 edificios residenciales con un total de 193 apartamentos, disponibles en distribuciones de 2+1 a 4+1 y con superficies que van desde 115 hasta 208 m².

Luxera Nevbahar Life ha sido diseñado para representar un estilo de vida de lujo y una excelente oportunidad de inversión. Combina una construcción resistente a los terremotos, una ubicación privilegiada con impresionantes vistas y una completa gama de servicios que garantizan confort, seguridad y elegancia.

Características del proyecto: