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Piso en edificio nuevo Luxera Nevbahar Life

Basaksehir, Turquía
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24
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ID: 38192
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Basaksehir

Sobre el complejo

Luxera Nevbahar Life es un moderno proyecto residencial ubicado en el dinámico distrito de Başakşehir, en la parte europea de Estambul.

El proyecto destaca por su arquitectura contemporánea y el uso de las tecnologías de construcción más avanzadas. Se extiende sobre una superficie de 17.000 m² y está compuesto por 7 edificios residenciales con un total de 193 apartamentos, disponibles en distribuciones de 2+1 a 4+1 y con superficies que van desde 115 hasta 208 m².

Luxera Nevbahar Life ha sido diseñado para representar un estilo de vida de lujo y una excelente oportunidad de inversión. Combina una construcción resistente a los terremotos, una ubicación privilegiada con impresionantes vistas y una completa gama de servicios que garantizan confort, seguridad y elegancia.

Características del proyecto:

  • Ubicación privilegiada en el dinámico distrito de Başakşehir.

  • Diseño moderno con estructuras resistentes a los terremotos.

  • Amplios apartamentos con diferentes distribuciones.

  • Apto para obtener la ciudadanía turca y el permiso de residencia por inversión inmobiliaria.

  • Planes de pago en cuotas con un 30 % de pago inicial.

  • Espectaculares vistas panorámicas de la ciudad.

  • Servicio de seguridad y vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

  • Instalaciones premium, incluyendo piscinas, parques infantiles y gimnasios.

  • Amplias zonas verdes y pistas para correr.

  • Locales comerciales que cubren las necesidades diarias de los residentes.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

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Basaksehir, Turquía
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Tiendas de comestibles

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