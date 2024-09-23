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Piso en edificio nuevo Ebruli Kayaşehir

Basaksehir, Turquía
Precio en demanda
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9
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ID: 38196
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Basaksehir

Sobre el complejo

Ebruli Kayaşehir es un moderno proyecto residencial ubicado en Başakşehir, Estambul, que ofrece un estilo de vida orientado a las familias, con amplias zonas verdes, espacios sociales y un entorno urbano tranquilo.

Ebruli Kayaşehir combina apartamentos elegantes y funcionales con una ubicación privilegiada cerca de medios de transporte, colegios, hospitales y el Aeropuerto Internacional de Estambul, lo que lo convierte en una excelente opción tanto para vivir como para invertir.

Las 10 principales ventajas de Ebruli Kayaşehir:

  • Ubicación privilegiada en Başakşehir, cerca de las principales autopistas y líneas de metro.

  • Amplios apartamentos con distribuciones ideales para familias.

  • Extensas zonas verdes ajardinadas que ofrecen un entorno natural y relajante.

  • Senderos para caminar y carriles bici, ideales para un estilo de vida saludable.

  • Completas instalaciones sociales y deportivas, incluyendo gimnasio y zonas de recreo.

  • Construcción moderna con materiales de alta calidad y excelentes acabados.

  • Cercanía al Aeropuerto Internacional de Estambul.

  • Fácil acceso a centros comerciales, colegios y hospitales.

  • Complejo residencial cerrado con seguridad y vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

  • Gran potencial de inversión en uno de los distritos de mayor crecimiento de Estambul.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Basaksehir, Turquía
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación

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Piso en edificio nuevo Ebruli Kayaşehir
Basaksehir, Turquía
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