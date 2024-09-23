Piso en edificio nuevo Ebruli Kayaşehir

Ebruli Kayaşehir es un moderno proyecto residencial ubicado en Başakşehir, Estambul, que ofrece un estilo de vida orientado a las familias, con amplias zonas verdes, espacios sociales y un entorno urbano tranquilo.
Ebruli Kayaşehir combina apartamentos elegantes y funcionales con una ubicación privilegiada cerca de medios de transporte, colegios, hospitales y el Aeropuerto Internacional de Estambul, lo que lo convierte en una excelente opción tanto para vivir como para invertir.
Las 10 principales ventajas de Ebruli Kayaşehir:
Ubicación privilegiada en Başakşehir, cerca de las principales autopistas y líneas de metro.
Amplios apartamentos con distribuciones ideales para familias.
Extensas zonas verdes ajardinadas que ofrecen un entorno natural y relajante.
Senderos para caminar y carriles bici, ideales para un estilo de vida saludable.
Completas instalaciones sociales y deportivas, incluyendo gimnasio y zonas de recreo.
Construcción moderna con materiales de alta calidad y excelentes acabados.
Cercanía al Aeropuerto Internacional de Estambul.
Fácil acceso a centros comerciales, colegios y hospitales.
Complejo residencial cerrado con seguridad y vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Gran potencial de inversión en uno de los distritos de mayor crecimiento de Estambul.