Piso en edificio nuevo Ebruli Kayaşehir

Ebruli Kayaşehir es un moderno proyecto residencial ubicado en Başakşehir, Estambul, que ofrece un estilo de vida orientado a las familias, con amplias zonas verdes, espacios sociales y un entorno urbano tranquilo.

Ebruli Kayaşehir combina apartamentos elegantes y funcionales con una ubicación privilegiada cerca de medios de transporte, colegios, hospitales y el Aeropuerto Internacional de Estambul, lo que lo convierte en una excelente opción tanto para vivir como para invertir.

Las 10 principales ventajas de Ebruli Kayaşehir: