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Propiedades residenciales en venta en Huerta Norte, Španjolska

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Godella
25
Paterna
18
Alboraya
9
Puzol
5
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68 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Godella, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Godella, Španjolska
Dormitorios 2
Área 72 m²
Nuevo Complejo Residencial en el Año, ValenciaConstruir nuevos edificios de alta calidad es …
$446,145
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 57 m²
Riura toma su nombre de la palabra valenciana riure, que significa reír. Una inspiración que…
$265,931
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Adosado Adosado en Godella, Španjolska
Adosado Adosado
Godella, Španjolska
Área 224 m²
Virentia, nombre que con el que se ha bautizado a este sector de Godella, significa ‘vegetac…
$857,366
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TekceTekce
Adosado Adosado en Godella, Španjolska
Adosado Adosado
Godella, Španjolska
Área 218 m²
Virentia, nombre que con el que se ha bautizado a este sector de Godella, significa ‘vegetac…
$885,983
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Apartamento 4 habitaciones en Godella, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Godella, Španjolska
Dormitorios 4
Área 134 m²
Nuevo Complejo Residencial en el Año, ValenciaConstruir nuevos edificios de alta calidad es …
$762,606
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Apartamento 5 habitaciones en Moncada, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Moncada, Španjolska
Dormitorios 5
Área 295 m²
Casa adosada en Moncada, cerca de la Universidad CEU, un moderno edificio 2007 con líneas mo…
$616,146
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 57 m²
Riura toma su nombre de la palabra valenciana riure, que significa reír. Una inspiración que…
$254,517
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 57 m²
Riura toma su nombre de la palabra valenciana riure, que significa reír. Una inspiración que…
$243,104
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 89 m²
Riura toma su nombre de la palabra valenciana riure, que significa reír. Una inspiración que…
$351,531
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Apartamento 2 habitaciones en Godella, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Godella, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN GODELLA, VALENCIA La promoción de obra nueva con altas…
$440,663
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Apartamento 2 habitaciones en Foyos, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Foyos, Španjolska
Dormitorios 2
Área 65 m²
Este apartamento en la primera planta (sin ascensor) se encuentra en el municipio de Foyos. …
$258,194
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Apartamento 4 habitaciones en Alboraya, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alboraya, Španjolska
Dormitorios 4
Área 135 m²
Fantástico apartamento en la primera planta sin ascensor (la instalación está prevista pront…
$350,910
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Villa en Valencia, Španjolska
Villa
Valencia, Španjolska
Dormitorios 6
Área 250 m²
Elegante residencia de 250 m2, situada en una magnífica parcela de 820 m2, creada para máxim…
$2,21M
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 93 m²
Aleria, una exclusiva promoción de obra nueva ubicada en Valterna (Paterna), una de las zona…
$409,796
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Villa en Godella, Španjolska
Villa
Godella, Španjolska
Dormitorios 5
Área 1 021 m²
Situado en una de las calles más tranquilas del prestigioso distrito de Campolivar, esta imp…
$1,56M
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Apartamento 3 habitaciones en Alboraya, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alboraya, Španjolska
Dormitorios 3
Área 160 m²
Se encuentra en la ciudad de Alboraya, con acceso rápido desde el norte V-21 a Valencia (cin…
$644,313
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 77 m²
Riura toma su nombre de la palabra valenciana riure, que significa reír. Una inspiración que…
$328,704
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Apartamento 2 habitaciones en Paterna, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Paterna, Španjolska
Dormitorios 2
Área 81 m²
Situado en una de las zonas más buscadas de Valterna (Paterna), este apartamento de 81 m2 of…
$308,660
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Apartamento 3 habitaciones en Tabernes Blanques, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Tabernes Blanques, Španjolska
Dormitorios 3
Área 118 m²
Este moderno apartamento de tercer piso en una zona tranquila pero bien ubicada a sólo 10 mi…
$410,764
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 146 m²
Aleria, una exclusiva promoción de obra nueva ubicada en Valterna (Paterna), una de las zona…
$558,604
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Villa en Godella, Španjolska
Villa
Godella, Španjolska
Dormitorios 4
Área 212 m²
Villas nuevas en el año, ValenciaNuevo complejo residencial de 36 villas con 4 y 5 dormitori…
$955,891
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Apartamento 3 habitaciones en Alboraya, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alboraya, Španjolska
Dormitorios 3
Área 82 m²
Situado en el corazón del puerto de Saplaya, uno de los rincones más encantadores de la cost…
$375,556
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Ático Ático 4 habitaciones en Godella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Godella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN GODELLA, VALENCIA La promoción de obra nueva con altas cal…
$767,382
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Apartamento 3 habitaciones en Alboraya, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alboraya, Španjolska
Dormitorios 3
Área 320 m²
Vivir un tiro de piedra desde el mar, con un montón de espacio y una terraza para disfrutar …
$1,41M
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 136 m²
Aleria, una exclusiva promoción de obra nueva ubicada en Valterna (Paterna), una de las zona…
$518,540
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 72 m²
Riura toma su nombre de la palabra valenciana riure, que significa reír. Una inspiración que…
$309,301
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 107 m²
Aleria, una exclusiva promoción de obra nueva ubicada en Valterna (Paterna), una de las zona…
$438,413
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Apartamento 3 habitaciones en Godella, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Godella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN GODELLA, VALENCIA La promoción de obra nueva con altas calidad…
$405,117
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Apartamento 5 habitaciones en Godella, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Godella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN GODELLA, VALENCIA ¡Confort con calidades de primera! Residenci…
$776,571
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Villa en Godella, Španjolska
Villa
Godella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Amplia casa privada de 500 m² en venta con un gran jardín de 4000 m², a 20 minutos del centr…
$899,851
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