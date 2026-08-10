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Propiedades residenciales en venta en Cullera, Španjolska

;
apartamentos
26
casas independientes
22
48 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 2/5
Código.Moderno apartamento de dos dormitorios con un amplio balcón en el complejo NA Cullera…
$294,866
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Apartamento 1 habitación en Cullera, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 5/5
Código 20260724103348Apartamento estudio con un amplio balcón en la planta residencial super…
$239,281
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 2/5
Código 20260724095904Luminoso apartamento de dos dormitorios con un dormitorio separado y do…
$294,139
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Apartamento 1 habitación en Cullera, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 3/5
Código 20260724101724Apartamento funcional con amplio balcón en el nuevo complejo residencia…
$222,328
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 3/5
Código 20260724101229Apartamento de dos dormitorios con dormitorio independiente y amplio ba…
$303,755
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Apartamento 3 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 3/5
Código 20260724100735Amplio apartamento de dos dormitorios con dos dormitorios y dos balcone…
$384,538
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 4/5
Código 20260724102046Moderno apartamento de dos dormitorios con un dormitorio separado y dos…
$312,065
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Apartamento 1 habitación en Cullera, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 4/5
Código 20260724102903Moderno estudio con un amplio balcón en el complejo NŌA Cullera en cons…
$228,977
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
El nuevo edificio exclusivo se encuentra en una de las zonas más tranquilas y centrales de l…
$377,344
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Apartamento 3 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 4/5
Código 20260724102440Amplio apartamento de tres dormitorios con dos dormitorios separados y …
$396,036
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Ático Ático 1 habitación en Cullera, Španjolska
Ático Ático 1 habitación
Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Un proyecto exclusivo de un nuevo edificio en una de las zonas más tranquilas y centrales de…
$241,883
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Apartamento 1 habitación en Cullera, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Complejo exclusivo de nuevos edificios, situado en una de las zonas más tranquilas y al mism…
$160,327
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Apartamento 1 habitación en Cullera, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Un proyecto exclusivo de un nuevo edificio, situado en una de las zonas más tranquilas y al …
$232,398
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Apartamento 1 habitación en Cullera, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Cullera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
El nuevo edificio exclusivo se encuentra en una de las zonas más tranquilas y centrales de l…
$218,170
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Un proyecto exclusivo de un nuevo edificio, situado en una de las zonas más tranquilas y cen…
$151,959
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Ático Ático 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Un proyecto exclusivo de un nuevo edificio situado en una de las zonas más tranquilas y cent…
$223,578
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Un proyecto exclusivo de un nuevo edificio situado en una de las zonas más tranquilas y cent…
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Oferta exclusiva de un nuevo edificio situado en una de las zonas más tranquilas y centrales…
$297,337
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Villa en Cullera, Španjolska
Villa
Cullera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Villa con piscina, localizada en la Urbanización Buena Vista en la localidad de Cullera - Va…
$339,944
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Cullera, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Cullera, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Reservado - Se vende este peculiar adosado en el Racó de Cullera, su ubicación es más que ex…
$259,957
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Villa en Cullera, Španjolska
Villa
Cullera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 211 m²
Chalet adosado en venta en cullera 2007 año de construccion. Cada habitación tiene vistas al…
$253,958
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Villa en Cullera, Španjolska
Villa
Cullera, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Villa de estilo rústico totalmente reformada , esta ubicada en la urbanización de buenavista…
$414,491
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Apartamento 3 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cullera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Amplios piso muy luminoso, ubicado en la 3 planta de un edificio de reciente construcción en…
$149,295
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Amplio apartamento en primera línea de mar en la localidad de Cullera. La casa se encuentra …
$154,272
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Cullera, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Cullera, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
CHALET ADOSADO UBICADO EN SAN ANTONIO - CULLERA Inmueble céntrico y tranquilo, se encuentra …
$224,963
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Villa en Cullera, Španjolska
Villa
Cullera, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Villa de lujo de estilo art nouveau en la ciudad de Cullera, en una urbanización cerrada de …
$609,899
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Cullera, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cullera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Obra nueva! Chalet adosado de tres pisos con vistas al mar desde todas las habitaciones y un…
$294,951
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Cullera, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cullera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 206 m²
Obra nueva! Chalet adosado de tres pisos con vistas al mar desde todas las habitaciones y un…
$287,952
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Villa en Cullera, Španjolska
Villa
Cullera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 132 m²
Se vende este magnifico pareado a solo 50 metros de la playa de Cullera, cerca de restaurant…
$249,959
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Casa 7 habitaciones en Cullera, Španjolska
Casa 7 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Bienvenidos a este paraíso costero en Cullera, donde la elegancia y el lujo se entrelazan en…
$3,37M
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