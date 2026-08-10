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Propiedades residenciales en venta en Betera, Španjolska

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casas independientes
9
9 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Betera, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Betera, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Se vende una maravillosa casa de 180 m² con una parcela de 450 m². La vivienda cuenta con 2 …
$719,692
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Casa 5 habitaciones en Betera, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Betera, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Esta lujosa villa fue construida en 2007 y completamente renovada en 2022. Se vende totalmen…
$985,513
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Villa en Betera, Španjolska
Villa
Betera, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 700 m²
Casa familiar, en una parcela de unos 600 metros cuadrados. Edificación de aproximadamente 7…
$469,922
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 4 habitaciones en Betera, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Betera, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 273 m²
Espacioso y confortable atico- dúplex con vistas al campo de golf en una de las zonas más tr…
$269,955
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Casa 8 habitaciones en Betera, Španjolska
Casa 8 habitaciones
Betera, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
ALEGRIA REAL ESTATE representa este magnifico y autentico oasis en Bétera, al lado de wellne…
$1,38M
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Casa 3 habitaciones en Betera, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Betera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Se vende un chalet independiente en Bétera con una parcela de 600 m2. Está totalmente reform…
$392,682
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Villa en Betera, Španjolska
Villa
Betera, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 420 m²
Villa de lujo en primera línea de campos de golf en la urbanización de Bétera. Planta baja: …
$889,852
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Casa 6 habitaciones en Betera, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Betera, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
ALEGRIA REAL ESTATE ofrece este exclusivo, moderno y completamente reformado chalet de lujo …
$1,95M
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Casa 5 habitaciones en Betera, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Betera, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
ALEGRIA REAL ESTATE ofrece este complejo de adosados unifamiliares que se entrega en segunda…
$655,848
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