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Propiedades residenciales en venta en Huerta Sur, Španjolska

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Silla
21
Torrente
3
Paiporta
3
Chirivella
3
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37 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Silla, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Silla, Španjolska
Dormitorios 2
Área 84 m²
Descubre este nuevo apartamento en una zona tranquila de Alipark en Alicante.El apartamento …
$294,055
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Apartamento 2 habitaciones en Silla, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Silla, Španjolska
Dormitorios 2
Área 75 m²
Descubre este apartamento reformado con buen gusto.Esta casa mágica de 75 m2 combina eleganc…
$264,744
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Apartamento 2 habitaciones en Silla, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Silla, Španjolska
Dormitorios 2
Área 55 m²
Descubre un encantador apartamento en el corazón de Benalua, Alicante, con una superficie to…
$241,318
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Apartamento 2 habitaciones en Silla, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Silla, Španjolska
Dormitorios 2
Área 118 m²
Este apartamento de 118 metros cuadrados está situado en el distrito de mercado de Alicante …
$304,885
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Apartamento 2 habitaciones en Silla, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Silla, Španjolska
Dormitorios 2
Área 68 m²
Apartamento completo (apartamento, garaje y granero) en Alicante Hills complejo.Amueblado y …
$206,004
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Apartamento 3 habitaciones en Silla, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Silla, Španjolska
Dormitorios 3
Este amplio apartamento de 130 m2 en la primera costa de Playa Muchavista ofrece una oportun…
$394,430
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Silla, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Silla, Španjolska
Dormitorios 3
Área 238 m²
Un nuevo complejo de 14 villas independientes en la prestigiosa zona de Altea Hill. Cada vil…
$861,799
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Apartamento 2 habitaciones en Silla, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Silla, Španjolska
Dormitorios 2
Área 87 m²
Luminoso apartamento en la cuarta planta del edificio sin ascensor. El área de 87 m2, plomer…
$200,118
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Apartamento 2 habitaciones en Silla, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Silla, Španjolska
Dormitorios 2
Área 80 m²
Un maravilloso apartamento en Alicante, en la zona de Benalois – Princesa Mercedes. Situado …
$228,252
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Apartamento 4 habitaciones en Silla, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Silla, Španjolska
Dormitorios 4
Área 233 m²
Un nuevo complejo de 14 villas independientes en la prestigiosa zona de Altea Hill. Cada vil…
$1,17M
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Apartamento en Mislata, Španjolska
Apartamento
Mislata, Španjolska
Área 61 m²
Rozier, una exclusiva promoción de obra nueva ubicada en Mislata, diseñada para quienes busc…
$423,532
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Apartamento 2 habitaciones en Silla, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Silla, Španjolska
Dormitorios 2
Área 95 m²
Este apartamento de aproximadamente 90 m2 se encuentra en la primera planta (sin ascensor) e…
$294,291
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Apartamento 2 habitaciones en Silla, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Silla, Španjolska
Dormitorios 2
Área 90 m²
Impresionante, casi nueva casa con ascensor. Amplia sala de estar con cocina estudio y cocin…
$221,307
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Apartamento 2 habitaciones en Silla, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Silla, Španjolska
Dormitorios 2
Área 72 m²
Apartamento en venta en el corazón de Alicante.Apartamento de dos dormitorios con balcón.Pla…
$220,129
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Apartamento 3 habitaciones en Paiporta, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Paiporta, Španjolska
Dormitorios 3
Área 485 m²
La casa inusual, construida en 2001 en una tranquila zona residencial de Sedavi, ha sido ren…
$557,465
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Apartamento 3 habitaciones en Silla, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Silla, Španjolska
Dormitorios 3
Área 130 m²
1a
$349,658
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Apartamento 1 habitacion en Chirivella, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Chirivella, Španjolska
Dormitorios 1
Área 126 m²
Loft se encuentra en el popular parque de negocios Ros Casares, a pocos pasos del centro com…
$281,667
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Apartamento 3 habitaciones en Silla, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Silla, Španjolska
Dormitorios 3
Área 130 m²
Descubre este excepcional apartamento de 115 m2 en PAU 5, una de las zonas más populares de …
$622,477
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Villa en Silla, Španjolska
Villa
Silla, Španjolska
Dormitorios 3
Área 250 m²
Villas modernas que combinan elegancia y funcionalidadEste exclusivo complejo residencial es…
$668,733
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Apartamento en Mislata, Španjolska
Apartamento
Mislata, Španjolska
Área 98 m²
Rozier, una exclusiva promoción de obra nueva ubicada en Mislata, diseñada para quienes busc…
$492,213
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Casa 5 habitaciones en Manises, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Manises, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Es un chalet seminuevo con Cocina independiente, 4 habitaciones, 3 baños y 1 aseo, amplio sa…
$870,595
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Casa 6 habitaciones en Picasent, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Picasent, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Villa de lujo en Picassent — Urbanización El Pinar 3Exclusiva villa de 475 m² construidos, c…
$870,595
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Casa 4 habitaciones en Chirivella, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Chirivella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
ALEGRIA REAL ESTATE representa un acogedor proyecto en la Avenida Constitución del municipio…
$341,273
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Villa en Torrente, Španjolska
Villa
Torrente, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 900 m²
Elegante villa grande en las afueras de Valencia en Torrent una superficie de 900m2 y de sus…
$1,18M
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Apartamento 3 habitaciones en Albal, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Albal, Španjolska
Dormitorios 3
Apartamento reformado en venta en Albala.El apartamento consta de 3 dormitorios, 1 baño con …
$145,239
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Apartamento 3 habitaciones en Masanasa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Masanasa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso de tres dormitorios y dos baños ubicado en un edificio de cuatro alturas sobre rasante …
$124,114
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Villa en Torrente, Španjolska
Villa
Torrente, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Se vende chalet independiente en la Urbanización Masia de Pavia, Torrent. Superficie de 240 …
$259,957
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Ático Ático 4 habitaciones en Silla, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Silla, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Ático 100m2 + 35m2 de terraza, tres habitaciones, dos cuartos de baño, un aseo, en tercer pl…
$255,374
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Apartamento 3 habitaciones en Chirivella, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Chirivella, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso en venta en el centro de Xirivella 1er piso. Edificio sin ascensor 3 dormitorios 1 cuar…
$89,985
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Apartamento 2 habitaciones en Paiporta, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Paiporta, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso nuevo en Paiporta con materiales de calidad. 2ª altura de edificio de 3 alturas, total…
$116,450
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