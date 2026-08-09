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Propiedades residenciales en venta en Paterna, Španjolska

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apartamentos
15
casas independientes
3
18 propiedades total found
Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 89 m²
Riura toma su nombre de la palabra valenciana riure, que significa reír. Una inspiración que…
$351,531
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 57 m²
Riura toma su nombre de la palabra valenciana riure, que significa reír. Una inspiración que…
$265,931
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 146 m²
Aleria, una exclusiva promoción de obra nueva ubicada en Valterna (Paterna), una de las zona…
$558,604
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TekceTekce
Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 77 m²
Riura toma su nombre de la palabra valenciana riure, que significa reír. Una inspiración que…
$328,704
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 93 m²
Aleria, una exclusiva promoción de obra nueva ubicada en Valterna (Paterna), una de las zona…
$409,796
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 57 m²
Riura toma su nombre de la palabra valenciana riure, que significa reír. Una inspiración que…
$243,104
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 107 m²
Aleria, una exclusiva promoción de obra nueva ubicada en Valterna (Paterna), una de las zona…
$438,413
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 57 m²
Riura toma su nombre de la palabra valenciana riure, que significa reír. Una inspiración que…
$254,517
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 72 m²
Riura toma su nombre de la palabra valenciana riure, que significa reír. Una inspiración que…
$309,301
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Apartamento 2 habitaciones en Paterna, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Paterna, Španjolska
Dormitorios 2
Área 81 m²
Situado en una de las zonas más buscadas de Valterna (Paterna), este apartamento de 81 m2 of…
$308,660
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 136 m²
Aleria, una exclusiva promoción de obra nueva ubicada en Valterna (Paterna), una de las zona…
$518,540
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Villa en Paterna, Španjolska
Villa
Paterna, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 500 m²
Villa independiente en la Cañada de 500 m2 construidos actual y muy funcional ubicado en una…
$724,880
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Villa en Paterna, Španjolska
Villa
Paterna, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 445 m²
Cuidado hasta el mínino detalle para llegar a la excelencia en la construcción exclusiva de …
$965,184
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Apartamento 3 habitaciones en Paterna, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Paterna, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Se vende piso a estrenar de tres dormitorios, dos baños, salón comedor y cocina en edificio …
$99,530
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Casa 5 habitaciones en Paterna, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Paterna, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Le presentamos una serie exclusiva de modernas villas en une de los mejores zonas de Valenci…
$754,515
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Apartamento 5 habitaciones en Paterna, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Paterna, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Se vende duplex en Valterna, buen estado. Dispone de 5 dormitorios, 3 baños, 2 salones, 1 c…
$288,637
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Apartamento 3 habitaciones en Paterna, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Paterna, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Se vende piso a estrenar de tres dormitorios, dos baños, salón comedor y cocina en edificio …
$99,530
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Apartamento 2 habitaciones en Paterna, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Paterna, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
ALEGRIA REAL ESTATE ofrece este precioso y económico ático de obra nueva desarrollada al lad…
$304,012
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