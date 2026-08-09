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Propiedades residenciales en venta en La Safor, Španjolska

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Gandía
13
Oliva
9
49 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Jeresa, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Jeresa, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Apartamentos de nueva construcción con vistas al mar en Xeresa, Costa Blanca Norte Moderna …
$220,904
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Apartamento 3 habitaciones en Oliva, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Oliva, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Apartamento nuevo en Oliva Nova. El moderno complejo residencial está situado en la primera …
$339,041
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Apartamento 4 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Piso 3/3
Le presentamos un apartamento en un nuevo complejo cerrado de un desarrollador en la ciudad …
$381,137
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 89 m²
Nuevo apartamento con vistas al mar en Keres, Costa Blanca NorteModerno complejo residencial…
$318,127
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Apartamento 2 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Apartamentos de nueva construcción con vistas al mar en Xeresa, Costa Blanca Norte Moderna …
$300,477
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Apartamento 1 habitacion en Jeresa, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Jeresa, Španjolska
Dormitorios 1
Área 56 m²
Nuevo apartamento con vistas al mar en Keres, Costa Blanca NorteModerno complejo residencial…
$219,275
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Apartamento 4 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Piso 1/3
Le presentamos los apartamentos en un nuevo complejo cerrado del desarrollador de la ciudad …
$295,808
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Ático Ático 3 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Apartamentos de nueva construcción con vistas al mar en Xeresa, Costa Blanca Norte …
$319,035
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Apartamento 1 habitacion en Jeresa, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Jeresa, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Apartamentos de nueva construcción con vistas al mar en Xeresa, Costa Blanca Norte …
$215,784
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Ático Ático 3 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Apartamentos de nueva construcción con vistas al mar en Xeresa, Costa Blanca Norte Moderna …
$322,663
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Apartamento 2 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Apartamentos de nueva construcción con vistas al mar en Xeresa, Costa Blanca Norte …
$293,512
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Apartamento 2 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 71 m²
Nuevo apartamento con vistas al mar en Keres, Costa Blanca NorteModerno complejo residencial…
$298,261
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Apartamento 3 habitaciones en Gandía, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Gandía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Piso en venta en el centro de Gandia. Una excelente opción de inversión. Amplio apartamento …
$39,632
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Apartamento 3 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
RESIDENCIAL CON VISTAS AL MAR Y GRANDES TERRAZAS!!! Residencial de obra nueva con vistas a…
$290,198
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Apartamento 2 habitaciones en Tabernes de Valldigna, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Tabernes de Valldigna, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Viviendas exclusivas en primera línea de playa, todas con magníficas terrazas con vistas esp…
$197,451
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Apartamento 3 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
ALEGRIA REAL ESTATE ofrece un excelente y paisajístico apartamento en el resort-residencial …
$232,159
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Villa en Ador, Španjolska
Villa
Ador, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 425 m²
Se vende lujosa villa con vistas en Ador. Urbanización Monte Corona. Tres pisos, 425 m2, muy…
$469,922
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Villa en Fuente Encarroz, Španjolska
Villa
Fuente Encarroz, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 471 m²
En la urbanización de La Font d'en Carròs / Fuente Encarroz se vende una casa con restaurant…
$292,809
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Villa en Oliva, Španjolska
Villa
Oliva, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 282 m²
Se vende casa con terreno en Oliva. Terreno rustico. Hay la casa principal, palomar, garaje,…
$178,939
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Apartamento 3 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Apartamentos de 3 dormitorios en Gandía, Valencia Excelente relación calidad precio. Superfi…
$303,146
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Apartamento 2 habitaciones en Gandía, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Gandía, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso en venta en el centro de Gandia. Una excelente opción de inversión. Amplio apartamento …
$34,678
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Apartamento 2 habitaciones en Gandía, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Gandía, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Piso en venta en el centro de Gandia. Una excelente opción de inversión. Amplio apartamento …
$44,586
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Apartamento 4 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
RESIDENCIAL CON VISTAS AL MAR Y GRANDES TERRAZAS!!! Residencial de obra nueva con vistas a…
$347,077
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Fuente Encarroz, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Fuente Encarroz, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
En La Font d'en Carròs / Fuente Encarroz se vende una casa de pueblo, a tan solo 10 minutos …
$108,448
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Villa en Gandía, Španjolska
Villa
Gandía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Perfecto chalet en El Grao y Playa de Gandia. Ideal casa para vivir, pasar vacaciones y alqu…
$319,595
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Villa en Gandía, Španjolska
Villa
Gandía, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 751 m²
En una urbanización cerca del centro de la ciudad y de la playa de Gandia (Playa de Gandia),…
$948,917
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Apartamento 4 habitaciones en Jeresa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Jeresa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
RESIDENCIAL CON VISTAS AL MAR Y GRANDES TERRAZAS!!! Residencial de obra nueva con vistas al …
$319,218
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Gandía, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Gandía, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Superficie 164 m2. Parcela 146 m2. El adosado consta de 2 plantas, más garaje y 2 patios. Pa…
$92,180
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Benirredra, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Benirredra, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 511 m²
Barrio de Benirredra (Gandia). Barrio tranquilo, casa de esquina de 3 plantas, con garaje. I…
$637,672
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Villa en Gandía, Španjolska
Villa
Gandía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Perfecto chalet en El Grao y Playa de Gandia. Ideal casa para vivir, pasar vacaciones y alqu…
$422,946
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Tipos de propiedades en La Safor

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en La Safor, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
campo de golf cercano
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