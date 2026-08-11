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Propiedades residenciales en venta en Torrente, Španjolska

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casas independientes
3
3 propiedades total found
Villa en Torrente, Španjolska
Villa
Torrente, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 900 m²
Elegante villa grande en las afueras de Valencia en Torrent una superficie de 900m2 y de sus…
$1,18M
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Villa en Torrente, Španjolska
Villa
Torrente, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Se vende chalet independiente en la Urbanización Masia de Pavia, Torrent. Superficie de 240 …
$259,957
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Villa en Torrente, Španjolska
Villa
Torrente, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 422 m²
Chalet de lujo en plena urbanización CUMBRES DE CALICANTO. Disponible en alquiler y en venta…
$499,917
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