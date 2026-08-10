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Propiedades residenciales en venta en La Ribera Alta, Španjolska

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Alcira
3
6 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en la Barraca dAigues Vives, Španjolska
Casa 4 habitaciones
la Barraca dAigues Vives, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
ALEGRIA REAL ESTATE ofrece en exclusiva esta moderna residencia que se está construyendo en …
$2,32M
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Villa en Alcira, Španjolska
Villa
Alcira, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 667 m²
Esta bella villa está ubicada en una zona de plena naturaleza en Alzira. Consta de 1667 m² c…
$753,711
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Villa en Turis, Španjolska
Villa
Turis, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Chalet de obra nueva en Turís, Cayamar. Un sitio para disfrutar en la tranquilidad con toda …
$194,968
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TekceTekce
Villa en Alcira, Španjolska
Villa
Alcira, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 403 m²
Es una casa rústica típica valenciana que cuenta con una superficie construida de 403 m² y u…
$347,032
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Villa en Carcagente, Španjolska
Villa
Carcagente, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 800 m²
Parcela: 915,93 metros cuadrados. -planta principal y dos inferiores. Superficie total const…
$1,20M
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Casa 5 habitaciones en Monserrat, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Monserrat, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
ALEGRIA REAL ESTATE ofrece este extraordinario y acogedor del complejo de chalets pareados d…
$406,278
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Tipos de propiedades en La Ribera Alta

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