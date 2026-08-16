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Propiedades residenciales en venta en La Vall d'Albaida, Španjolska

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casas independientes
4
4 propiedades total found
Villa en Onteniente, Španjolska
Villa
Onteniente, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 330 m²
Esta villa es uan antigua Alquería Valenciana de la segunda mitad del siglo XIX reformada, d…
$576,776
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Villa en Bocairente, Španjolska
Villa
Bocairente, Španjolska
Área 700 m²
Lujoso edificio de tres pisos situado en el corazón del parque natural de la Sierra de Mario…
$1,50M
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Villa en Onteniente, Španjolska
Villa
Onteniente, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 378 m²
Alqueria situada en Ontinyent (Valencia) a menos de 1 Km del pueblo (80 Km a Valencia y 80 k…
$599,900
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Villa en Castellón de Rugat, Španjolska
Villa
Castellón de Rugat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 413 m²
Casa de piedra con bodega y con vistas a las montañas se encuentra en la zona Marxillent de …
$63,984
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Parámetros de las propiedades en La Vall d'Albaida, Španjolska

con Jardín
Baratos
De lujo
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