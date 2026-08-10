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Propiedades residenciales en venta en La Eliana, Španjolska

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casas independientes
8
8 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en La Eliana, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
La Eliana, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Complejo residencial de viviendas unifamiliares adosadas a estrenar, en La Eliana (Valencia)…
$228,962
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Villa en La Eliana, Španjolska
Villa
La Eliana, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 11
Área 780 m²
Lujoso chalet en la Eliana de 780 m2 y 1200 m2 de parcela, cerca del metro y del aeropuerto.…
$2,02M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en La Eliana, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
La Eliana, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Complejo residencial de viviendas unifamiliares adosadas a estrenar, en La Eliana (Valencia)…
$228,962
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TekceTekce
Villa en La Eliana, Španjolska
Villa
La Eliana, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Se vende vivienda unifamiliar de 320 m² en una parcela de 830 m². En la planta baja hay un g…
$322,946
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Casa 4 habitaciones en La Eliana, Španjolska
Casa 4 habitaciones
La Eliana, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Chalet en la zona de ElianaCuenta con una superficie construida de 135 m2. Parcela de 1180 m…
$428,333
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Casa 5 habitaciones en La Eliana, Španjolska
Casa 5 habitaciones
La Eliana, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Alegría Real Estate presenta en venta esta magnífica villa con primeras calidades ubicada en…
$1,15M
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Villa en La Eliana, Španjolska
Villa
La Eliana, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
CHALET EN L´ELIANA PRECIOSA VIVIENDA MUY CERCA DEL PUEBLO Y DE TODOS LOS SERVICIOS. PARCEL…
$539,910
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Villa en La Eliana, Španjolska
Villa
La Eliana, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 474 m²
Villa en una prestigiosa urbanización de la zona. Año de construcción: 2010. Materiales de l…
$1,04M
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