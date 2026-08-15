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Propiedades residenciales en venta en El Puig, Španjolska

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casas independientes
3
5 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en El Puig, Španjolska
Casa 4 habitaciones
El Puig, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Se estrena nuevo complejo con adosados en El Puig de Santa María.4 plantas con parking propi…
$530,482
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Adosado Adosado 3 habitaciones en El Puig, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
El Puig, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Se vende luminoso adosado en El Puig (Valencia). Consta de 3 dormitorios, 2 baños completos,…
$274,574
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Adosado Adosado 3 habitaciones en El Puig, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
El Puig, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Puig, Playa del Puig .140 m2, 3 habitaciones, 2 baños, casi nuevo, aa, armarios, calefacción…
$464,923
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It Is RealtyIt Is Realty
Ático Ático 2 habitaciones en El Puig, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
El Puig, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Atico a solo 300 metros de la playa y a 14 km de Valencia Capital, consta de dos dormitorios…
$232,461
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Apartamento 2 habitaciones en El Puig, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
El Puig, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Apartamento a solo 300 metros de la playa y a 14 km de Valencia Capital, consta de dos dormi…
$160,343
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