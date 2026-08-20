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Propiedades residenciales en venta en El Campo de Turia, Španjolska

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La Eliana
8
Betera
9
Puebla de Vallbona
4
Ribarroja del Turia
4
30 propiedades total found
Villa en Puebla de Vallbona, Španjolska
Villa
Puebla de Vallbona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Se vende este magnífico chalet de lujo situado en La pobla de Vallbona a tan solo 20 minutos…
$549,909
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Villa en Puebla de Vallbona, Španjolska
Villa
Puebla de Vallbona, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 412 m²
Se vende una villa luminosa en la urbanización Monte Colorado de La Pobla de Vallbona. Está…
$465,923
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Casa 5 habitaciones en Betera, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Betera, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Esta lujosa villa fue construida en 2007 y completamente renovada en 2022. Se vende totalmen…
$985,513
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DD CO DEDD CO DE
Villa en La Eliana, Španjolska
Villa
La Eliana, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Se vende vivienda unifamiliar de 320 m² en una parcela de 830 m². En la planta baja hay un g…
$322,946
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Casa 11 habitaciones en Ribarroja del Turia, Španjolska
Casa 11 habitaciones
Ribarroja del Turia, Španjolska
Habitaciones 11
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 4
🏡 Exclusiva Propiedad en Venta en Ribarroja del Turia 🌿✨Descubre esta magnífica finca de 30…
$643,079
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Villa en Betera, Španjolska
Villa
Betera, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 420 m²
Villa de lujo en primera línea de campos de golf en la urbanización de Bétera. Planta baja: …
$889,852
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LDV InvestLDV Invest
Casa 6 habitaciones en Náquera, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Náquera, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
ALEGRIA REAL ESTATE ofrece en exclusiva una espléndida villa de obra nueva en NAQUERA, urb. …
$1,74M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Betera, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Betera, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 273 m²
Espacioso y confortable atico- dúplex con vistas al campo de golf en una de las zonas más tr…
$269,955
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Casa 5 habitaciones en Betera, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Betera, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
ALEGRIA REAL ESTATE ofrece este complejo de adosados unifamiliares que se entrega en segunda…
$655,848
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Casa 6 habitaciones en Betera, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Betera, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
ALEGRIA REAL ESTATE ofrece este exclusivo, moderno y completamente reformado chalet de lujo …
$1,95M
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Casa 5 habitaciones en La Eliana, Španjolska
Casa 5 habitaciones
La Eliana, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Alegría Real Estate presenta en venta esta magnífica villa con primeras calidades ubicada en…
$1,15M
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Casa 8 habitaciones en Ribarroja del Turia, Španjolska
Casa 8 habitaciones
Ribarroja del Turia, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Amplia villa con piscina, jardín y sistemas modernos en Riba-roja d’Túria, junto a La Eliana…
$1,10M
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Villa en Betera, Španjolska
Villa
Betera, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 700 m²
Casa familiar, en una parcela de unos 600 metros cuadrados. Edificación de aproximadamente 7…
$469,922
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Villa en La Eliana, Španjolska
Villa
La Eliana, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 11
Área 780 m²
Lujoso chalet en la Eliana de 780 m2 y 1200 m2 de parcela, cerca del metro y del aeropuerto.…
$2,02M
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Villa en Ribarroja del Turia, Španjolska
Villa
Ribarroja del Turia, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 351 m²
Se VENDE O ALQUILA CON OPCIÓN DE COMPRA chalet independiente en la urbanización Parque Monte…
$269,955
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Villa en Puebla de Vallbona, Španjolska
Villa
Puebla de Vallbona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Villa de estilo art nouveau situada en una prestigiosa urbanización en las afueras de la ciu…
$309,949
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Villa en Ribarroja del Turia, Španjolska
Villa
Ribarroja del Turia, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
Villa en la prestigiosa urbanización en las afueras de la ciudad de Valencia. Villa con jard…
$367,939
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Puebla de Vallbona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Puebla de Vallbona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Hermosa Casa de tres Alturas ubicada en La Pobla de Vallbona - Valencia Vivienda unifamilia…
$205,966
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Casa 3 habitaciones en Liria, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Liria, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Se vende casa en una urbanización en el área de Lliria cerca del área de Sierra Calderóna. …
$82,236
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Adosado Adosado 3 habitaciones en La Eliana, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
La Eliana, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Complejo residencial de viviendas unifamiliares adosadas a estrenar, en La Eliana (Valencia)…
$228,962
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Adosado Adosado 3 habitaciones en La Eliana, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
La Eliana, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Complejo residencial de viviendas unifamiliares adosadas a estrenar, en La Eliana (Valencia)…
$228,962
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Casa 4 habitaciones en La Eliana, Španjolska
Casa 4 habitaciones
La Eliana, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Chalet en la zona de ElianaCuenta con una superficie construida de 135 m2. Parcela de 1180 m…
$428,333
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Casa 3 habitaciones en Betera, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Betera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Se vende un chalet independiente en Bétera con una parcela de 600 m2. Está totalmente reform…
$392,682
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Villa en Olocau, Španjolska
Villa
Olocau, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Casa de 250 metros cuadrados. ubicado en Olocau en el área protegida de Serra Calderona en u…
$169,972
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Casa 3 habitaciones en Olocau, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Olocau, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Casa de estilo rústico en el exclusivo Parque Natural Sierra Calderón en Olokau, Valencia. …
$128,804
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Villa en La Eliana, Španjolska
Villa
La Eliana, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 474 m²
Villa en una prestigiosa urbanización de la zona. Año de construcción: 2010. Materiales de l…
$1,04M
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Villa en Casinos, Španjolska
Villa
Casinos, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 325 m²
Lujosa casa moderna en la ciudad de Casinos, que se encuentra a cuarenta minutos de Valencia…
$477,170
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Casa 8 habitaciones en Betera, Španjolska
Casa 8 habitaciones
Betera, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
ALEGRIA REAL ESTATE representa este magnifico y autentico oasis en Bétera, al lado de wellne…
$1,38M
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Casa 5 habitaciones en Betera, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Betera, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Se vende una maravillosa casa de 180 m² con una parcela de 450 m². La vivienda cuenta con 2 …
$719,692
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Villa en La Eliana, Španjolska
Villa
La Eliana, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
CHALET EN L´ELIANA PRECIOSA VIVIENDA MUY CERCA DEL PUEBLO Y DE TODOS LOS SERVICIOS. PARCEL…
$539,910
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Tipos de propiedades en El Campo de Turia

casas independientes

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