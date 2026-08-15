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Propiedades residenciales en venta en Puzol, Španjolska

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casas independientes
3
5 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Puzol, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Puzol, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
ALEGRIA REAL ESTATE ofrece este lindo y accesible piso en municipio de PUZOL en la finca nue…
$249,571
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Villa en Puzol, Španjolska
Villa
Puzol, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 285 m²
Acogedora villa en la exclusiva urbanizacion Los Monasterios, cerca de Valencia. La villa es…
$529,912
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Villa en Puzol, Španjolska
Villa
Puzol, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 700 m²
Magnífica villa de lujo, de un diseño exclusivo, situada en una zona residencial Los Monaste…
$1,70M
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 3 habitaciones en Puzol, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Puzol, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
ALEGRIA REAL ESTATE ofrece este lindo y accesible piso en municipio de PUZOL en la finca nue…
$237,963
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Villa en Puzol, Španjolska
Villa
Puzol, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 554 m²
La villa esta situada en la urbanización de los monasterios justo al entrar y cerca del club…
$1,05M
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