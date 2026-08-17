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Propiedades residenciales en venta en Chiva, Španjolska

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casas independientes
10
10 propiedades total found
Villa en Chiva, Španjolska
Villa
Chiva, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 650 m²
Grande, hermosa villa en las afueras de Valencia, en la elegante urbanización de El Bosque d…
$479,920
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Villa en Chiva, Španjolska
Villa
Chiva, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Se vende una villa luminosa en la urbanización el Bosque (Chiva). Consta de 4 dormitorios …
$329,945
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Villa en Chiva, Španjolska
Villa
Chiva, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Chalet de Lujo en venta en la lujosa urbanización privada de el Bosque cerca de Valencia y …
$643,324
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Chiva, Španjolska
Villa
Chiva, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Chalet de diseño actual y moderno, con una excelente construcción, situado en residencial La…
$379,937
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Villa en Chiva, Španjolska
Villa
Chiva, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Villa en la prestigiosa urbanización cerrada a 10 minutos en coche del centro de Valencia. E…
$475,070
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Villa en Chiva, Španjolska
Villa
Chiva, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 900 m²
Precioso chalet con maravillosas vistas a los campos de golf, situado en urbanizacion privad…
$1,20M
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TekceTekce
Villa en Chiva, Španjolska
Villa
Chiva, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Se vende una villa luminosa en la urbanización el Bosque (Chiva) a 18 km de Valencia capital…
$274,954
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Villa en Chiva, Španjolska
Villa
Chiva, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 11
Área 1 610 m²
Chalet de lujo en una de las mejores urbanizaciones de Valencia. junto al campo del golf. P…
$1,85M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Chiva, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Chiva, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
e vende adosado cantonero en la urbanización El Bosque ( Chiva). Dispone de 4 dormitorios, …
$158,974
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Chiva, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Chiva, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 206 m²
Urbanización con 66 unifamiliares con piscina infantil-adulto comunitaria, parque infantil y…
$237,461
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