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Propiedades residenciales en venta en Alcira, Španjolska

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casas independientes
3
3 propiedades total found
Villa en Alcira, Španjolska
Villa
Alcira, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 667 m²
Esta bella villa está ubicada en una zona de plena naturaleza en Alzira. Consta de 1667 m² c…
$753,711
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Villa en Alcira, Španjolska
Villa
Alcira, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 403 m²
Es una casa rústica típica valenciana que cuenta con una superficie construida de 403 m² y u…
$347,032
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Casa 4 habitaciones en la Barraca dAigues Vives, Španjolska
Casa 4 habitaciones
la Barraca dAigues Vives, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
ALEGRIA REAL ESTATE ofrece en exclusiva esta moderna residencia que se está construyendo en …
$2,32M
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