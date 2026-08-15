Propiedades residenciales en venta en Portugal

Los precios inmobiliarios en Portugal dependen de la ubicación de las propiedades. El lugar más caro para comprar un inmueble en Portugal es Lisboa, la capital del país. Aquí se piden 5-7 mil euros por metro cuadrado. Los mismos precios se pueden encontrar en villas y apartamentos en centros turísticos populares: el Algarve y Madeira.

En otras ciudades del país, se pueden comprar inmuebles en Portugal más baratos. Por ejemplo, en Portimao y Peshao, el precio de un metro cuadrado varía de 2,5 a 3 mil euros.