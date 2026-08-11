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Propiedades residenciales en venta en Setubal, Portugal

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Seixal
39
Grandola
6
Alcochete
6
Almada
5
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75 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Palmela, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Palmela, Portugal
Dormitorios 3
Área 140 m²
Moderno apartamento con 3 dormitorios, con una gran zona, aparcamiento privado y una terraza…
$364,090
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Villa en Fernao Ferro, Portugal
Villa
Fernao Ferro, Portugal
Dormitorios 3
Área 200 m²
Magnífica casa con 3 dormitorios, piscina y garaje para dos coches, situado en un condominio…
$462,337
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Apartamento 3 habitaciones en Sesimbra, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Sesimbra, Portugal
Dormitorios 3
Área 125 m²
Apartamento con 3 y nbsp; dormitorios y nbsp; 125 y nbsp; m2 y nbsp; y terraza y nbsp; 107 y…
$572,142
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Villa en Carvalhal, Portugal
Villa
Carvalhal, Portugal
Dormitorios 3
Área 200 m²
Villa 200 m2 consta de 3 dormitorios y 3 baños, totalmente amueblado, equipado y listo para …
$686,570
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Apartamento 1 habitacion en Sesimbra, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Sesimbra, Portugal
Dormitorios 1
Área 70 m²
Apartamento de 1 dormitorio en el nuevo complejo turístico Sesimbra Golden Beach, ubicado en…
$751,297
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Villa en Comporta, Portugal
Villa
Comporta, Portugal
Dormitorios 2
Área 190 m²
Villa y nbsp; 190 m2 y nbsp; consta de   de 2 dormitorios y 3 baños, totalmente amueblado, e…
$594,103
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Casa 1 habitacion en Setubal, Portugal
Casa 1 habitacion
Setubal, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Villa de 1 dormitorio con 62 m2 de superficie privada, situada en Authentic Bicas, región de…
$672,873
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Dúplex 1 habitacion en Sesimbra, Portugal
Dúplex 1 habitacion
Sesimbra, Portugal
Dormitorios 1
Área 93 m²
Nuevo apartamento dúplex con 1 dormitorio, superficie total de 93 metros cuadrados, 1 plaza …
$894,025
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Apartamento 2 habitaciones en Almada, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Almada, Portugal
Dormitorios 2
Área 100 m²
Apartamento de 100 metros cuadrados, con 2 dormitorios situados en el complejo residencial d…
$514,350
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Apartamento 2 habitaciones en Barreiro, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Barreiro, Portugal
Dormitorios 2
Área 117 m²
Apartamento con 2 dormitorios, nuevo, con una superficie total de 117 metros cuadrados, con …
$329,415
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Casa 5 habitaciones en Setubal, Portugal
Casa 5 habitaciones
Setubal, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
Chalet de 5 dormitorios con una superficie bruta de construcción de 200 m2 y potencial de co…
$4,66M
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Apartamento 2 habitaciones en Almada, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Almada, Portugal
Dormitorios 2
Área 122 m²
Nuevo apartamento de 2 dormitorios con una superficie de 122 metros cuadrados con balcón y a…
$796,144
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Apartamento 2 habitaciones en Setubal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Setubal, Portugal
Dormitorios 2
Área 136 m²
Apartamento de 2 dormitorios de 107 metros cuadrados, balcón de 29 metros cuadrados, 1 plaza…
$466,960
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Apartamento 2 habitaciones en Setubal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Setubal, Portugal
Dormitorios 2
Área 85 m²
Apartamento con 2 dormitorios, nuevo, 85 metros cuadrados, con balcón de 10 metros cuadrados…
$323,636
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Apartamento 3 habitaciones en Alcacer do Sal, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Alcacer do Sal, Portugal
Dormitorios 3
Área 139 m²
El nuevo exclusivo Alc á El complejo residencial cer do Sal II está ubicado en una zona pint…
$439,220
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Apartamento 1 habitacion en Carvalhal, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Carvalhal, Portugal
Dormitorios 1
Área 45 m²
El apartamento con 1 un dormitorio de 45 metros cuadrados, completamente nuevo, en Comport, …
$265,844
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Apartamento 2 habitaciones en Almada, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Almada, Portugal
Dormitorios 2
Área 122 m²
Piso 2/6
Nuevo apartamento de 2 dormitorios con una superficie de 122 metros cuadrados con balcón y a…
$802,060
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Apartamento 2 habitaciones en Alcochete, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Alcochete, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
T2 fantástico con vistas sobre el río y Lisboa. Con una ubicación privilegiada, la propiedad…
$673,600
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Apartamento 2 habitaciones en Almada, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Almada, Portugal
Dormitorios 2
Área 100 m²
Piso 2/5
Apartamento de 100 metros cuadrados, con 2 dormitorios situados en el complejo residencial d…
$517,762
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Casa 4 habitaciones en Grandola, Portugal
Casa 4 habitaciones
Grandola, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 394 m²
Esta espectacular villa es nueva y se ha preparado para moverse, con toques de lujo, arquite…
$4,43M
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Estudio en Sesimbra, Portugal
Estudio
Sesimbra, Portugal
Área 46 m²
Nuevo apartamento estudio con una superficie total de 46 metros cuadrados, 1 plaza de aparca…
$474,206
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Casa 4 habitaciones en Almada, Portugal
Casa 4 habitaciones
Almada, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Nueva villa con acabados lujosos y modernos de tipología T4 y arquitectura contemporánea. La…
$1,18M
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Villa en Setubal, Portugal
Villa
Setubal, Portugal
Dormitorios 4
Área 176 m²
La villa en construcción se encuentra en el condominio privado Casas de Azeit ã o. La finali…
$716,622
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Dúplex 2 habitaciones en Seixal, Portugal
Dúplex 2 habitaciones
Seixal, Portugal
Dormitorios 2
Área 200 m²
Apartamento de dos niveles con 2 dormitorios, una superficie de 129 m2, con terraza de 65 m2…
$558,272
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Apartamento 4 habitaciones en Alcochete, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Alcochete, Portugal
Dormitorios 4
Área 154 m²
TAGUS BAY es un condominio privado en la primera línea del río, en el que una ubicación priv…
$849,544
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Estudio en Sesimbra, Portugal
Estudio
Sesimbra, Portugal
Área 39 m²
Estudio en el complejo turístico Sesimbra Golden Beach, situado en la primera línea de la pl…
$340,973
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Estudio 5 habitaciones en Setubal, Portugal
Estudio 5 habitaciones
Setubal, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Esta casa adosada de cinco dormitorios en venta está situada en una zona residencial de Azei…
$525,145
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Apartamento 1 habitacion en Seixal, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Seixal, Portugal
Dormitorios 1
Área 49 m²
Apartamento con 1 dormitorio y 16m2 terraza en un nuevo complejo en la zona de la bahía de S…
$375,649
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Apartamento 2 habitaciones en Grandola, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Grandola, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Propiedad de lujo T2 con arquitectura moderna y ambiente acogedor en un condominio privado. …
$389,240
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Apartamento en Seixal, Portugal
Apartamento
Seixal, Portugal
Área 50 m²
Nuevo estudio en Setubal con retornos inmediatos garantizados. Situado junto al río Tajo, en…
$458,955
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Tipos de propiedades en Setubal

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