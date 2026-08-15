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Áticos en Venta Portugal

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20 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Arroios, Portugal
Ático Ático 4 habitaciones
Arroios, Portugal
Dormitorios 4
Área 210 m²
En el centro de la Avenida Almirante Reis Avenue en Lisboa se encuentra este fantástico átic…
$983,227
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Ático Ático 5 habitaciones en Oporto, Portugal
Ático Ático 5 habitaciones
Oporto, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 406 m²
Penthouse Duplex ← Foz Velha – PortoCaracterísticas clave:Rooftop con piscina infinita suspe…
$3,20M
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Ático Ático 1 habitacion en Lourinha, Portugal
Ático Ático 1 habitacion
Lourinha, Portugal
Dormitorios 1
Área 235 m²
Moderno y lujoso apartamento en una excelente ubicación con vistas panorámicas del Océano At…
$1,10M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Ático Ático 4 habitaciones en Alcabideche, Portugal
Ático Ático 4 habitaciones
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 4
Área 211 m²
Ático con 4 dormitorios situados en la tercera planta, caracterizado por la amplitud y priva…
$3,21M
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Ático Ático 3 habitaciones en Cascais, Portugal
Ático Ático 3 habitaciones
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 198 m²
El condominio privado Monte Estoril Ocean Residence es el lugar para vivir para aquellos que…
$3,92M
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Ático Ático 3 habitaciones en Loule, Portugal
Ático Ático 3 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Área 142 m²
Ático - Apartamento de 3 dormitorios con una superficie de 142 metros cuadrados, nuevo, con …
$1,91M
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 2 habitaciones en Estrela, Portugal
Ático Ático 2 habitaciones
Estrela, Portugal
Dormitorios 2
Área 120 m²
Nuevo edificio en Lapa, con garaje y vistas al río Tajo. Último piso 5. Un lugar prestigioso…
$1,74M
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Ático Ático 3 habitaciones en Albufeira, Portugal
Ático Ático 3 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Área 188 m²
Estos elegantes apartamentos son cuadrados.  178 y ndash; 188 sq.m, que incluye una cocina d…
$1,61M
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Ático Ático 4 habitaciones en Misericordia, Portugal
Ático Ático 4 habitaciones
Misericordia, Portugal
Dormitorios 4
Área 238 m²
Apartamento dúplex con habitaciones 4 y baños 3, y nbsp; con una gran terraza al aire libre …
$5,89M
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Ático Ático 2 habitaciones en Loule, Portugal
Ático Ático 2 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Magnífica urbanización de lujo ubicada en el famoso triángulo de oro. Situado a poca distanc…
$1,89M
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Ático Ático 4 habitaciones en Faro, Portugal
Ático Ático 4 habitaciones
Faro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 176 m²
We present an exclusive development comprising 38 luxury flats, available in 2, 3, 4 and 4+1…
$1,15M
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Ático Ático 5 habitaciones en Estrela, Portugal
Ático Ático 5 habitaciones
Estrela, Portugal
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 470 m²
Piso 5/5
Un notable proyecto del famoso arquitecto portugués Frederico Valsassina se encuentra en San…
$4,04M
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Ático Ático 3 habitaciones en Loule, Portugal
Ático Ático 3 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Magnífica urbanización de lujo ubicada en el famoso triángulo de oro. Situado a poca distanc…
$2,54M
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Ático Ático 3 habitaciones en Loule, Portugal
Ático Ático 3 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 147 m²
Magnífica urbanización de lujo ubicada en el famoso triángulo de oro. Situado a poca distanc…
$2,54M
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Ático Ático 3 habitaciones en Lisboa, Portugal
Ático Ático 3 habitaciones
Lisboa, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 216 m²
Piso 4
El edificio completamente renovado con una fachada única de ladrillo rojo se encuentra en el…
$1,20M
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Ático Ático 2 habitaciones en Loule, Portugal
Ático Ático 2 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Magnífica urbanización de lujo ubicada en el famoso triángulo de oro. Situado a poca distanc…
$2,32M
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Ático Ático 4 habitaciones en Lagoa, Portugal
Ático Ático 4 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 216 m²
Situado en uno de los lugares más deseables del mundo, este ático es una verdadera joya de l…
$2,90M
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Ático Ático 3 habitaciones en Loule, Portugal
Ático Ático 3 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Magnífica urbanización de lujo ubicada en el famoso triángulo de oro. Situado a poca distanc…
$2,64M
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Ático Ático 8 habitaciones en Estrela, Portugal
Ático Ático 8 habitaciones
Estrela, Portugal
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 857 m²
Piso 5/5
Un notable proyecto del famoso arquitecto portugués Frederico Valsassina se encuentra en San…
$7,95M
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Ático Ático 5 habitaciones en Carvoeiro, Portugal
Ático Ático 5 habitaciones
Carvoeiro, Portugal
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 369 m²
Número de plantas 2
Situado en uno de los destinos más codiciados del mundo, este ático es una auténtica joya de…
$2,58M
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Parámetros de las propiedades en Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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