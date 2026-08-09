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Propiedades residenciales en venta en Portimao, Portugal

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Alvor
17
Mexilhoeira Grande
8
116 propiedades total found
Villa en Portimao, Portugal
Villa
Portimao, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Descubra esta magnífica villa de tres pisos situada en la prestigiosa zona residencial de Va…
$984,648
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Apartamento 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Dormitorios 3
Área 83 m²
El nuevo condominio privado Cerca do Colégio está situado en el corazón de Portimau, a poca …
$393,006
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Apartamento 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 283 m²
Nuevo apartamento de 3 dormitorios con 283 m2 de superficie privada, balcón y plaza de aparc…
$726,014
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitacion en Portimao, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Portimao, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Situado en el Algarve, 5 Senses Apartments se encuentra en Portimão, a solo 250 metros de la…
$461,314
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Casa 4 habitaciones en Alvor, Portugal
Casa 4 habitaciones
Alvor, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 260 m²
Villa de lujo con 4 dormitorios, Alvor, Portimão.Te presentamos una villa realmente impresio…
$4,14M
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Casa en Portimao, Portugal
Casa
Portimao, Portugal
Chalet independiente de una sola planta con una excelente y tranquila ubicación residencial …
$1,11M
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Apartamento en Portimao, Portugal
Apartamento
Portimao, Portugal
Situado en el corazón de Portimão, este impresionante condominio de 4 plantas ofrece una mez…
$398,175
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Apartamento en Portimao, Portugal
Apartamento
Portimao, Portugal
Este es un ejemplo de uno de los apartamentos de una habitación (T1) disponibles en el Ocean…
$910
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Apartamento 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 283 m²
Nuevo apartamento de 3 dormitorios con 283 m2 de superficie privada, balcón y plaza de aparc…
$731,413
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Apartamento 2 habitaciones en Portimao, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Portimao, Portugal
Dormitorios 2
Área 90 m²
Horus Residences es un prestigioso desarrollo residencial, insertado en una comunidad cerrad…
$723,824
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Apartamento 3 habitaciones en Portimao, Portugal
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Portimao, Portugal
Dormitorios 3
Área 83 m²
El nuevo condominio privado Cerca do Colégio está situado en el corazón de Portimau, a poca …
$395,013
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Apartamento en Alvor, Portugal
Apartamento
Alvor, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Este apartamento estudio, situado en un condominio privado en Alvor, ofrece una excelente op…
$246,162
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Apartamento en Alvor, Portugal
Apartamento
Alvor, Portugal
Listo para entrar en 2025, esta es una fabulosa, rara oportunidad de comprar un nuevo aparta…
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Apartamento 1 habitacion en Portimao, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Portimao, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Situado en el Algarve, 5 Senses Apartments se encuentra en Portimão, a solo 250 metros de la…
$463,246
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Apartamento 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Apartamento de gran valor disponible para comprar junto al Autódromo Internacional do Algarv…
$339,938
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Apartamento 2 habitaciones en Portimao, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Portimao, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 279 m²
Con una magnífica vista a la Marina de Praia da Rocha y al Castillo de Ferragudo este lujoso…
$1,44M
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Apartamento 1 habitacion en Portimao, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Portimao, Portugal
Dormitorios 1
Área 62 m²
Piso 2
WalkBeach Residences es un nuevo complejo residencial que abrirá en Praia da Rocha, Algarve.…
$457,708
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Apartamento en Alvor, Portugal
Apartamento
Alvor, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Situado en el séptimo piso de la popular Pestana Edificio Alvor Atlântico, se encuentra inme…
$175,830
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Apartamento en Portimao, Portugal
Apartamento
Portimao, Portugal
Este impresionante apartamento T1 con vista a la piscina está disponible por un mínimo de 3 …
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Apartamento en Alvor, Portugal
Apartamento
Alvor, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Situado en el cuarto piso de la popular Pestana Edificio Alvor Atlântico, se encuentra inmed…
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Apartamento 2 habitaciones en Portimao, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Portimao, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Gran valor, apartamentos con llave disponibles para comprar junto al Autódromo Internacional…
$263,745
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Apartamento en Portimao, Portugal
Apartamento
Portimao, Portugal
Situado en el corazón de Portimão, este impresionante condominio de 4 plantas ofrece una mez…
$426,616
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Apartamento en Alvor, Portugal
Apartamento
Alvor, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Este apartamento estudio en venta está situado en un condominio privado en Alvor y goza de u…
$187,552
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Casa 3 habitaciones en Mexilhoeira Grande, Portugal
Casa 3 habitaciones
Mexilhoeira Grande, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 174 m²
Villa contemporánea de una sola habitación bajo construcción – Primera ubicaciónNos complace…
$1,15M
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Apartamento 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Situado en el Algarve, 5 Senses Apartments se encuentra en Portimão, a solo 250 metros de la…
$955,812
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Apartamento en Alvor, Portugal
Apartamento
Alvor, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Situado en el quinto piso de la popular Pestana Edificio Alvor Atlântico, se encuentra inmed…
$175,830
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Apartamento 2 habitaciones
Portimao, Portugal
Dormitorios 2
Área 90 m²
Horus Residences es un prestigioso desarrollo residencial, insertado en una comunidad cerrad…
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Apartamento 2 habitaciones en Portimao, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Portimao, Portugal
Dormitorios 2
Área 84 m²
Apartamento con 2 dormitorios de 84 metros cuadrados, balcón de 15 metros cuadrados y 1 plaz…
$445,021
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Apartamento en Portimao, Portugal
Apartamento
Portimao, Portugal
$3,697
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Villa en Portimao, Portugal
Villa
Portimao, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 218 m²
Experiencia refinada Algarve viviendo en esta sofisticada villa de 4 dormitorios en suite, p…
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