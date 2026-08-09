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Propiedades residenciales en venta en Tavira, Portugal

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apartamentos
35
casas independientes
6
41 propiedad total found
Apartamento en Tavira, Portugal
Apartamento
Tavira, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Planta alta T-0 apartamento en el corazón de Cabanas y a 150 metros del mar y paseo marítimo…
$298,911
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Apartamento 2 habitaciones en Tavira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Tavira, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Bienvenido a este impresionante apartamento de dos dormitorios en la vibrante ciudad costera…
$591,961
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Villa en Tavira, Portugal
Villa
Tavira, Portugal
Dormitorios 3
Área 186 m²
La casa se encuentra a pocos pasos del centro de Santo Estêvão y sus servicios, a 10 minutos…
$508,596
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Tavira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Tavira, Portugal
Dormitorios 2
Área 110 m²
Apartamento de 2 dormitorios de 88 m2, balcón de 22 m2, en un nuevo condominio exclusivo, qu…
$421,903
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Casa 3 habitaciones en Tavira, Portugal
Casa 3 habitaciones
Tavira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Casa con terreno de 4590m2 y garaje de 100m2.Compuesto por dos plantas:En la planta baja tie…
$1,38M
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Apartamento 2 habitaciones en Tavira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Tavira, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Bienvenido a este impresionante apartamento de dos dormitorios en la vibrante ciudad costera…
$580,239
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Apartamento 2 habitaciones en Cabanas de Tavira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Cabanas de Tavira, Portugal
Dormitorios 2
Área 144 m²
Apartamento de 2 dormitorios con una superficie total de 144 metros cuadrados (116 metros cu…
$425,214
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Apartamento 2 habitaciones en Tavira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Tavira, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Bienvenido a este impresionante apartamento de dos dormitorios en la vibrante ciudad costera…
$886,183
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Apartamento 2 habitaciones en Cabanas de Tavira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Cabanas de Tavira, Portugal
Dormitorios 2
Área 131 m²
Disfrute de la comodidad de un nuevo edificio en Tavira - un nuevo apartamento de 2 dormitor…
$404,565
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Villa en Tavira, Portugal
Villa
Tavira, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 440 m²
Esta villa de seis dormitorios en venta está enclavada en el corazón de Tavira y combina sin…
$2,17M
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Apartamento 3 habitaciones en Tavira, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Tavira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Introduciendo un lujoso apartamento de tres dormitorios en planta baja en un edificio modern…
$410,270
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Apartamento 3 habitaciones en Tavira, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Tavira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Introduciendo un lujoso apartamento de tres dormitorios en primera planta en un edificio mod…
$457,158
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Apartamento 2 habitaciones en Cabanas de Tavira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Cabanas de Tavira, Portugal
Dormitorios 2
Área 96 m²
El complejo residencial, compuesto por siete apartamentos de T0+1, T1, T1+1 y T2 tipos, está…
$461,204
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Apartamento 1 habitacion en Tavira, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Tavira, Portugal
Dormitorios 1
Área 71 m²
Apartamento nuevo en un condominio privado en Tavira, Algarve.El apartamento tiene una cocin…
$404,565
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Apartamento 2 habitaciones en Tavira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Tavira, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Este apartamento de dos dormitorios en venta en Cabanas de Tavira es parte de un nuevo condo…
$697,459
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Apartamento 2 habitaciones en Cabanas de Tavira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Cabanas de Tavira, Portugal
Dormitorios 2
Área 96 m²
Número de plantas 2
El complejo residencial, compuesto por siete apartamentos de T0+1, T1, T1+1 y T2 tipos, está…
$468,271
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Apartamento 2 habitaciones en Tavira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Tavira, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Este apartamento de dos dormitorios en venta en Cabanas de Tavira es parte de un nuevo condo…
$656,432
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Apartamento 1 habitacion en Tavira, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Tavira, Portugal
Dormitorios 1
Área 71 m²
Apartamento nuevo en un condominio privado en Tavira, Algarve.El apartamento tiene una cocin…
$406,631
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Apartamento 1 habitacion en Tavira, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Tavira, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Bienvenido a este impresionante nuevo apartamento de una habitación en la vibrante ciudad co…
$427,853
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Apartamento 3 habitaciones en Tavira, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Tavira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Presentando un lujoso apartamento de tres dormitorios en la planta superior en un edificio m…
$726,764
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Apartamento 3 habitaciones en Tavira, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Tavira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 139 m²
Presentando un lujoso apartamento de tres dormitorios en la planta superior en un edificio m…
$808,818
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Villa en Tavira, Portugal
Villa
Tavira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Ubicado dentro de la histórica ciudad de Tavira, esta impresionante villa ofrece una mezcla …
$1,47M
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Apartamento 3 habitaciones en Tavira, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Tavira, Portugal
Dormitorios 3
Área 104 m²
Apartamento de 3 dormitorios con una superficie de 104 metros cuadrados, dos balcones de 3 y…
$508,596
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Apartamento 2 habitaciones en Tavira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Tavira, Portugal
Dormitorios 2
Área 86 m²
Apartamento con 2 dormitorios de 86 m2, balcón de 6 y 3 m2 en un nuevo complejo en construcc…
$369,888
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Apartamento 3 habitaciones en Tavira, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Tavira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Bienvenido a este impresionante apartamento de tres dormitorios en la vibrante ciudad coster…
$984,648
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Apartamento 2 habitaciones en Cabanas de Tavira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Cabanas de Tavira, Portugal
Dormitorios 2
Área 108 m²
Apartamento nuevo en venta, con terraza de 26 m2, construido a partir de materiales de alta …
$387,226
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Apartamento 2 habitaciones en Tavira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Tavira, Portugal
Dormitorios 2
Área 88 m²
Apartamento de 2 dormitorios de 88 m2, balcón de 22 m2, en un nuevo condominio exclusivo, qu…
$421,903
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Apartamento 2 habitaciones en Tavira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Tavira, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Un nuevo apartamento de dos dormitorios en venta en Cabanas de Tavira, en un condominio priv…
$586,100
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Villa en Tavira, Portugal
Villa
Tavira, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 625 m²
Ubicado en el tranquilo campo cerca de Tavira, esta extraordinaria finca de 6 dormitorios de…
$6,30M
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Apartamento 2 habitaciones en Cabanas de Tavira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Cabanas de Tavira, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Nuevo apartamento T1+1 en un edificio de tres plantas con dos ascensores.Compuesto de:Cocina…
$496,337
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Parámetros de las propiedades en Tavira, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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