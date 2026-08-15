Preguntas Frecuentes sobre los nuevos edificios en Portugal
¿Qué edificios de obra nueva en Portugal tienen una gran demanda entre los compradores?
Los apartamentos de nueva propiedad en Portugal situados en complejos residenciales ubicados en la costa se venden bien. Atraen a los compradores con sus hermosas vistas y acceso rápido a la playa. Los nuevos edificios en el centro de Lisboa también son muy populares.
¿Cuál es el precio medio por metro cuadrado en los nuevos complejos residenciales en Portugal?
Los nuevos edificios donde el metro cuadrado está más caro se encuentran en Lisboa: se pide alrededor de 5.000-8.000 euros. Si hablamos de obra nueva en Portugal a precios de promotores en otras ciudades, nos ponemos en 2.500-3.500 euros.
¿Cuáles son las ventajas de comprar un apartamento en un edificio nuevo en Portugal?
Si compra vivienda en zonas turísticas, puede pasar hasta 6-7 meses al año en las mejores playas europeas. Tener un apartamento en Lisboa le abrirá buenas perspectivas de empleo. La vivienda comprada también puede generar ingresos pasivos si la alquila.
¿Qué documentos se necesitan para comprar bienes raíces directamente del desarrollador en Portugal?
Los extranjeros necesitan un pasaporte y un IIN portugués (emitido en el servicio de impuestos). También tendrá que abrir una cuenta en un banco en Portugal para hacer la transferencia de dinero al vendedor de la propiedad.