Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Oeiras
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Oeiras, Portugal

;
apartamentos
38
casas independientes
16
54 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Oeiras, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 3
Área 140 m²
Apartamento con 3 dormitorios con una superficie de 124 metros cuadrados, terraza 17 metros …
$827,818
Dejar una solicitud
Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Área 227 m²
Villa 4 Triplex - Dormitorio con una superficie de 227 m ², con plazas de aparcamiento 4, ba…
$1,85M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Oeiras, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 2
Área 94 m²
Apartamento de 2 dormitorios con una superficie de 94 metros cuadrados, nuevo, con 2 plazas …
$606,847
Dejar una solicitud
TekceTekce
Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Área 185 m²
Villa con 4 dormitorios, nuevo, 185 metros cuadrados, superficie exterior total de 256 m2, u…
$1,57M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Oeiras, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 3
Área 231 m²
Apartamento de 3 dormitorios en planta baja, una superficie de 230.90 m2, una terraza y balc…
$803,350
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Oeiras, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 2
Área 96 m²
Apartamento con 2 dormitorios con una superficie de 67 metros cuadrados, un balcón de 28 met…
$532,292
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Oeiras, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 2
Área 74 m²
Apartamento con 2 dormitorios con una superficie de 74 metros cuadrados, un balcón de 19 met…
$534,026
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Oeiras, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Área 172 m²
Jardim Miraflores es un proyecto que consta de 3 edificios y un total de 119 apartamentos To…
$923,564
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Oeiras, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 2
Área 124 m²
Apartamento nuevo 2 dormitorios con una superficie total de 124 m2 en una nueva casa en el d…
$624,186
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Oeiras, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Excelente piso de 2 dormitorios en Oeiras.Descubra este excelente apartamento de 2 dormitori…
$561,333
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 3 habitaciones en Oeiras, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
For sale: Three-bedroom apartment in the quiet area of Alto da Terrugem (Paço de Arcos), Sin…
$956,397
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Oeiras, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 3
Área 123 m²
Jardim Miraflores es un proyecto que consta de 3 edificios y un total de 119 apartamentos To…
$635,745
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Oeiras, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 2
Área 96 m²
Turquesa y nbsp; - y nbsp;   Es un condominio residencial único en el que reinan los colores…
$560,611
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Oeiras, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Oeiras, Portugal
Dormitorios 1
Área 70 m²
Apartamento de 1 dormitorio con una superficie de 54 metros cuadrados. m, un balcón de 16 me…
$364,108
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Oeiras, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Oeiras, Portugal
Dormitorios 1
Área 56 m²
Loft zona de 35 metros cuadrados. m, zona de entresuelo de 21 metros cuadrados. m, balcón y …
$321,918
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Oeiras, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 3
Área 137 m²
El apartamento de tres dormitorios con una superficie de 137 metros cuadrados se encuentra e…
$762,894
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Oeiras, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 3
Área 161 m²
Vivir en el parque Miraflores significa vivir en un entorno urbano con una vida de calidad y…
$716,658
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Oeiras, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 3
Área 170 m²
Apartamento de 3 dormitorios con una superficie de 129 metros cuadrados, una zona abierta de…
$861,145
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Oeiras, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 2
Área 105 m²
Apartamento con 2 dormitorios con una superficie de 90 metros cuadrados. m, terraza 15 m2, 2…
$699,452
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Oeiras, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 3
Área 178 m²
Apartamento 178m2 y nbsp; ubicado y nbsp; en el Alto de Alg y eacute; s área. Nuevo condomin…
$890,043
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Oeiras, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 2
Área 109 m²
Apartamento con 2 dormitorios, nuevo, 109 metros cuadrados, con un jardín común de 9 metros …
$753,286
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Oeiras, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 3
Área 114 m²
Piso 2/5
Apartamento de 3 dormitorios con una superficie de 102 metros cuadrados, con balcón de 12 me…
$804,453
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Oeiras, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 3
Área 123 m²
Apartamento en el nuevo edificio. Pueblo cerrado privado, en construcción (fecha final: fina…
$676,201
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Oeiras, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Oeiras, Portugal
Dormitorios 1
Área 59 m²
Apartamento de 1 dormitorio con una superficie de 59 metros cuadrados, nuevo, con 1 plaza de…
$398,785
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Oeiras, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 2
Área 102 m²
Jardim Miraflores es un proyecto que consta de 3 edificios y un total de 119 apartamentos To…
$506,284
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Oeiras, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 3
Área 114 m²
Apartamento de 3 dormitorios con una superficie de 102 metros cuadrados, con balcón de 12 me…
$791,814
Dejar una solicitud
Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 185 m²
Condominio privado, con villas de lujo de dos niveles T4, con una zona gourmet, piscina priv…
$1,62M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Oeiras, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Oeiras, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 132 m²
Este amplio apartamento se encuentra en una ubicación estratégicamente ventajosa en Oeiras, …
$912,100
Dejar una solicitud
Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 185 m²
Condominio privado, con villas de lujo de dos niveles T4, con una zona gourmet, piscina priv…
$1,62M
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Oeiras, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Oeiras, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Este amplio apartamento de una habitación está situado en una ubicación estratégicamente ven…
$538,883
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir