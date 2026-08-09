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Propiedades residenciales en venta en Castro Marim, Portugal

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casas independientes
53
55 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Castro Marim, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Área 217 m²
El proyecto Verde Lago Resort ofrece   un rendimiento mínimo garantizado de hasta el 5% anua…
$866,925
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 4
Área 552 m²
El proyecto Verde Lago Resort ofrece   un rendimiento mínimo garantizado de hasta el 5% anua…
$1,79M
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Apartamento 1 habitacion en Castro Marim, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 1
Área 84 m²
El proyecto Verde Lago Resort ofrece   un rendimiento mínimo garantizado de hasta el 5% anua…
$693,540
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LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Castro Marim, Portugal
Casa 3 habitaciones
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Villa de 3+2 dormitorios con piscina, totalmente amueblada y equipada, en una zona pacífica …
$738,596
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Idiomas hablados
English
Apartamento 2 habitaciones en Castro Marim, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Área 99 m²
El proyecto Verde Lago Resort ofrece un rendimiento mínimo garantizado de hasta un 5% al año…
$866,925
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$511,241
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$522,860
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$540,289
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$502,527
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$522,860
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$511,241
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$522,860
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$540,289
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$502,527
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$502,527
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$540,289
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Casa 3 habitaciones en Castro Marim, Portugal
Casa 3 habitaciones
Castro Marim, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Número de plantas 2
Villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, uno de los lugares más bell…
$455,906
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$540,289
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$590,832
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$551,908
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$590,832
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$502,527
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$604,194
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$540,289
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$590,832
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$511,241
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$540,289
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$502,527
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
$590,832
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Villa en Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
La villa se encuentra en un complejo cerca de playas y acantilados, en uno de los lugares má…
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