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Propiedades residenciales en venta en Lagos, Portugal

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Luz
18
Odiaxere
6
135 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Apartamento, en las últimas etapas de construcción, situado a poca distancia del centro hist…
$644,056
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Este apartamento de dos dormitorios en venta se encuentra dentro de un nuevo desarrollo de l…
$685,737
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Apartamento en Condominio PrivadoDescubra este elegante apartamento en un prestigioso condom…
$673,600
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TekceTekce
Casa 4 habitaciones en Lagos, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 290 m²
Villa de estilo contemporáneo de cuatro dormitorios consta de 2 plantas, 5 baños, sótano y a…
$3,84M
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Casa 3 habitaciones en Lagos, Portugal
Casa 3 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 234 m²
3+1 dormitorios, villa de estilo contemporáneo en construcción, situada en una agradable urb…
$1,76M
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Descubra dos desarrollos únicos y exclusivos que comprenden 65 apartamentos contemporáneos d…
$791,235
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Casa 3 habitaciones en Luz, Portugal
Casa 3 habitaciones
Luz, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 90 m²
2+1 Dormitorio – EspicheEsta casa adosada de 2+1 dormitorios está situada en una zona reside…
$620,421
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Descubra dos desarrollos únicos y exclusivos que comprenden 65 apartamentos contemporáneos d…
$961,204
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Apartamento 3 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Descubre esta fantástica propiedad situada junto al puerto deportivo en el corazón de Lagos,…
$972,926
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Descubra dos desarrollos únicos y exclusivos que comprenden 65 apartamentos contemporáneos d…
$656,432
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Villa en Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 591 m²
Esta villa de 3 dormitorios se encuentra en Vale da Lama, una zona tranquila al este de Lago…
$2,93M
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Villa en Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Luxury Seafront Private Condominium with 13 VillasIntroducing an exclusive seafront private …
$1,58M
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Apartamento 3 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Este lujoso apartamento de 3 dormitorios en Lagos ofrece acabados excepcionales y una excele…
$606,027
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Este lujoso apartamento de dos dormitorios se encuentra en un nuevo desarrollo en una zona p…
$720,903
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 2
Área 124 m²
Apartamento con 2 dormitorios de 95 metros cuadrados, balcón de 29 metros cuadrados y 1 plaz…
$566,363
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Casa 4 habitaciones en Lagos, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 262 m²
Fantástica villa contemporánea de dos plantas, en construcción, en una ubicación privilegiad…
$2,84M
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Descubre tu nuevo hogar en LagosModerno y acogedor apartamento de 2 dormitorios con vistas a…
$431,340
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Apartamento 3 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Este apartamento de tres dormitorios en venta se encuentra en el corazón de Lagos. Se vende …
$644,710
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Apartamento 3 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Apartamento, en las últimas etapas de construcción, situado a poca distancia del centro hist…
$750,414
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Villa en Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 9
Área 250 m²
Villa de lujo moderna con impresionantes vistas al mar en venta en Porto de Mós, Lagos, Alga…
$3,81M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Luz, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Luz, Portugal
Dormitorios 3
Área 124 m²
Número de plantas 2
Esta villa de 3 dormitorios, situada en una ubicación privilegiada a pocos minutos de la pla…
$620,292
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Villa en Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Dormitorios 2
Área 193 m²
Número de plantas 2
Villa con 2 dormitorios, piscina privada y jardín en Praia da Luz, AlgarveEsta villa tiene u…
$973,377
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Villa en Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Esta nueva villa en venta se encuentra en Lagos, ofreciendo impresionantes vistas al mar y a…
$2,81M
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Casa 4 habitaciones en Lagos, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 4
Área 385 m²
Villa contemporánea de 4 dormitorios con vistas al mar, piscina infinita y diseño exclusivo …
$3,13M
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Villa en Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Esta villa de tres dormitorios en venta en Lagos con impresionantes vistas al mar y piscina …
$1,49M
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Villa en Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 223 m²
Excelente villa contemporánea situada en la zona de porto de Mós en Lagos, a poca distancia …
$3,06M
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Este excepcional apartamento de dos dormitorios se encuentra en la octava planta del exclusi…
$1,35M
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Villa en Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Ubicado en la prestigiosa zona de Monte de Lemos de Praia da Luz, Lagos, esta villa contempo…
$2,29M
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Villa en Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 205 m²
Condominio privado frente al mar, con 13 lujosas villasEste exclusivo desarrollo de lujo ofr…
$1,47M
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Villa en Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Dormitorios 2
Área 193 m²
Villa con 2 dormitorios, piscina privada y jardín en Praia da Luz, AlgarveEsta villa tiene u…
$965,128
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