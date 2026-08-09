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Propiedades residenciales en venta en Vila Nova de Gaia, Portugal

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apartamentos
43
44 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Arcozelo, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Arcozelo, Portugal
Dormitorios 3
Área 131 m²
Apartamento de 131 m2, con 3 dormitorios, en 2 fachadas (sur, oeste), y con caja de garaje.L…
$248,518
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Apartamento 1 habitacion en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 1
Área 55 m²
Apartamento de 1 dormitorio de 55 m2 y balcón de 15 m2, situado en un nuevo complejo residen…
$397,629
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Apartamento 4 habitaciones en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 4
Área 215 m²
Apartamento de 4 dormitorios con una superficie de 188 metros cuadrados. m, superficie total…
$791,791
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TekceTekce
Apartamento 1 habitacion en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Loft de 110 m2, nuevo, con terraza, situado a orillas del río Douro, en Gaia, en el Palacio …
$557,762
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Apartamento 2 habitaciones en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 2
Área 71 m²
Apartamento con 2 dormitorios y balcón en Vila Nova de Gaia cerca de Arrábida ComprasEl edif…
$288,975
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Apartamento 3 habitaciones en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 3
Área 233 m²
Dúplex con 3 dormitorios, 147 metros cuadrados, un balcón de 16 metros cuadrados, una terraz…
$710,878
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Apartamento 1 habitacion en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 1
Área 67 m²
Apartamento de 1 dormitorio con balcón y vistas al mar en Gaia en el nuevo complejo Ocean Li…
$416,124
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Apartamento 2 habitaciones en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 2
Área 134 m²
Apartamento de 117 metros cuadrados con 2 dormitorios, una terraza de 17 metros cuadrados y …
$566,391
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Apartamento 3 habitaciones en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 3
Área 127 m²
Apartamento con 3 dormitorios con una superficie de 127 metros cuadrados, un balcón de 8 met…
$509,174
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Apartamento 1 habitacion en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 1
Área 55 m²
Piso 3/5
Apartamento de 1 dormitorio de 55 m2 y balcón de 15 m2, situado en un nuevo complejo residen…
$405,541
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Apartamento 1 habitacion en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 1
Área 123 m²
Apartamento de 1 dormitorio de 90 m2 con terraza exterior de 39 m2 en un complejo residencia…
$427,683
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Apartamento 1 habitacion en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 1
Área 104 m²
Apartamento de 1 dormitorio con una superficie de 48 metros cuadrados, con una terraza de 57…
$375,667
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Apartamento 1 habitacion en Valadares, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Valadares, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Apartamento de 1 dormitorio, con 58 m2 de superficie bruta privada, balcón con vista al mar …
$436,661
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Apartamento 2 habitaciones en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 2
Área 95 m²
Apartamento 2 dormitorios 95 m2 con balcón de 11 m2 y garaje para 2 coches en un nuevo compl…
$316,717
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Apartamento 2 habitaciones en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 2
Área 95 m²
Apartamento 2 dormitorios 95m2 con balcón 11m2 en un nuevo complejo junto a Gaia Shopping en…
$316,717
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Apartamento 2 habitaciones en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 2
Área 70 m²
Apartamento con 2 dormitorios y balcón en un nuevo edificio junto a Arrábida ShoppingEl comp…
$288,975
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Apartamento 1 habitacion en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
T1(T0+T0) apartamento dormitorio con 77 m2, nuevo, situado a orillas del río Douro, en Gaia,…
$533,309
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Apartamento 1 habitacion en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Loft dormitorio apartamento de 67 m2, nuevo, con terraza, situado a orillas del río Douro, e…
$454,128
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Apartamento 2 habitaciones en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 2
Área 114 m²
En Vila Nova de Gaia, Canidelo, Ocean Living se encuentra justo al lado del océano, haciendo…
$564,079
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Apartamento 1 habitacion en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 1
Área 57 m²
Nuevo apartamento luminoso con 1 dormitorio, 54 metros cuadrados, tiene un lugar en el garaj…
$329,431
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Apartamento 2 habitaciones en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 2
Área 96 m²
Nuevo apartamento luminoso con 2 dormitorios, 96 metros cuadrados, tiene un lugar en el gara…
$502,816
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Apartamento 3 habitaciones en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 3
Área 131 m²
Apartamento 3 dormitorios con balcón y garaje.Este es un apartamento en la 3a planta, comple…
$242,739
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Apartamento 2 habitaciones en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 2
Área 88 m²
Apartamento con 2 dormitorios con una superficie de 88 metros cuadrados. m, un balcón de 9 m…
$398,785
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Apartamento 1 habitacion en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 1
Área 52 m²
Piso 1/6
Gran oportunidad de residencia personal o inversión. El apartamento de 1 dormitorio en el nu…
$282,721
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Apartamento 3 habitaciones en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 3
Área 114 m²
Lavadores Lounge, un moderno condominio en Canidelo.Este complejo moderno y familiar tiene u…
$419,014
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Apartamento 2 habitaciones en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 2
Área 90 m²
Apartamento con 2 dormitorios y balcón, situado en un condominio en construcción con su prop…
$364,108
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Apartamento 1 habitacion en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 1
Área 52 m²
Gran oportunidad de residencia personal o inversión. El apartamento de 1 dormitorio en el nu…
$276,838
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Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 1
Área 123 m²
Piso 1/11
Apartamento de 1 dormitorio de 90 m2 con terraza exterior de 39 m2 en un complejo residencia…
$431,317
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Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
T1+T0 con 148 m2, nuevo, con terraza, situado a orillas del río Douro, en Gaia, en el Palaci…
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Apartamento 2 habitaciones en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 2
Área 115 m²
Apartamento de 2 dormitorios, situado en un condominio privado con pista de pádel y piscina,…
$299,378
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Parámetros de las propiedades en Vila Nova de Gaia, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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