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Propiedades residenciales en venta en Lagoa, Portugal

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Lagoa e Carvoeiro
61
Carvoeiro
37
Estombar e Parchal
20
Estombar
17
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120 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 5 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 340 m²
Casa digna de una obra de arte, vista al mar en Carvoeiro – LagoaPropiedad estilo marroquí d…
$2,84M
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Casa 4 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 225 m²
Presentando una villa contemporánea, elegante y de reciente construcción con hermosas vistas…
$2,66M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Ferragudo, Portugal
Adosado Adosado 2 habitaciones
Ferragudo, Portugal
Dormitorios 2
Área 96 m²
Casa adosada de estilo moderno, situada en una zona tranquila, a pocos pasos de Ferragudu, p…
$393,006
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Estombar, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Estombar, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Quinta Heights: El nuevo desarrollo de lujo en el AlgarveNos complace presentar Quinta Heigh…
$1,76M
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Apartamento 2 habitaciones en Carvoeiro, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Área 82 m²
El apartamento con habitaciones 2 con una superficie de 82 metros cuadrados, completamente n…
$577,950
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Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Este exclusivo complejo residencial de pequeña escala está situado en el popular Carvoeiro, …
$498,185
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Casa 3 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 3 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Villa 3 +1 con piscina – Carvoeiro – LagoaMagnífica villa que combina el encanto del estilo …
$2,71M
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Apartamento 1 habitacion en Ferragudo, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Ferragudo, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Este nuevo desarrollo excepcional ofrece una gama de residencias de 1 a 4 dormitorios. Su ar…
$981,131
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Apartamento 2 habitaciones en Ferragudo, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Ferragudo, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Magnífico apartamento insertado en una comunidad cerrada de lujo, zona tranquila, a poca dis…
$614,512
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Apartamento 2 habitaciones en Ferragudo, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Ferragudo, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Este nuevo desarrollo excepcional ofrece una gama de residencias de 1 a 4 dormitorios. Su ar…
$1,20M
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Casa 4 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Villa T4, Carvoeiro, Algarve.Ven a explorar esta casa tradicional en una zona residencial en…
$797,684
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Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Área 104 m²
Nueva villa con 2 dormitorios, superficie total de 109 metros cuadrados, aparcamiento, jardí…
$450,801
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Apartamento 3 habitaciones en Ferragudo, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Ferragudo, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Magnífico apartamento insertado en una comunidad cerrada de lujo, zona tranquila, a poca dis…
$779,957
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Apartamento 1 habitacion en Estombar, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Estombar, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Quinta Heights: El nuevo desarrollo de lujo en el AlgarveNos complace presentar Quinta Heigh…
$557,788
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Apartamento 1 habitacion en Ferragudo, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Ferragudo, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Este nuevo desarrollo excepcional ofrece una gama de residencias de 1 a 4 dormitorios. Su ar…
$872,117
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Casa 5 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 5 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 325 m²
Magnífica villa de 5 dormitorios con impresionantes vistas al campo de golf y paisaje circun…
$2,35M
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Apartamento 2 habitaciones en Porches, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Porches, Portugal
Dormitorios 2
Área 99 m²
Apartamento nuevo con 2 dormitorios 99 sq.m. y   terraza en el complejo residencial One Porc…
$343,591
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Casa 6 habitaciones en Carvoeiro, Portugal
Casa 6 habitaciones
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 235 m²
Excelente Villa en Carvoeiro, Lagoa.Una moderna Villa de seis dormitorios, situada en una zo…
$2,12M
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Apartamento 1 habitacion en Ferragudo, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Ferragudo, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Este nuevo desarrollo excepcional ofrece una gama de residencias de 1 a 4 dormitorios. Su ar…
$622,438
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Apartamento 2 habitaciones en Estombar, Portugal
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Estombar, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Quinta Heights: El nuevo desarrollo de lujo en el AlgarveNos complace presentar Quinta Heigh…
$879,225
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Casa 4 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 4 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 252 m²
Encantadora villa en Lagoa – Elegancia y comodidad en cada detalleSituado en una tranquila z…
$2,56M
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Apartamento 2 habitaciones en Lagoa, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Apartamento de 2 dormitorios en un desarrollo de lujo en Carvoeiro con magníficas vistas al …
$738,596
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Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Este exclusivo complejo residencial de pequeña escala está situado en el popular Carvoeiro, …
$550,934
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Villa en Estombar, Portugal
Villa
Estombar, Portugal
Dormitorios 4
Área 170 m²
En Portugal, en el Algarve, en la zona de Lagoa, cerca del campo de golf Gramacho y las herm…
$554,832
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Casa 2 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 2 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
Villa 2 Dormitorios – Carvoeiro – LagoaPresentamos esta magnífica villa pareada de dos plant…
$613,921
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Apartamento 2 habitaciones en Estombar, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Estombar, Portugal
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Área 93 m²
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$989,128
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Estudio en Carvoeiro, Portugal
Estudio
Carvoeiro, Portugal
Área 87 m²
Estudio 87 metros cuadrados con terraza de 9 metros cuadrados en una casa en un complejo cer…
$404,565
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Casa 3 habitaciones en Lagoa, Portugal
Casa 3 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 166 m²
Villa de 3 dormitorios con piscina y garaje – Carvoeiro – LagoaDescubra esta villa de 3 dorm…
$1,06M
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Dúplex 1 habitacion en Parchal, Portugal
Dúplex 1 habitacion
Parchal, Portugal
Dormitorios 1
Área 93 m²
Apartamento de 2 plantas con 1 dormitorio en el complejo de élite Residencias Gramacho. El a…
$299,667
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Apartamento 2 habitaciones en Ferragudo, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Ferragudo, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 81 m²
Magnífico apartamento insertado en una comunidad cerrada de lujo, zona tranquila, a poca dis…
$555,424
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