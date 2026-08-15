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Villas en venta en Portugal

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Villa en Turcifal, Portugal
Premium Premium
Villa
Turcifal, Portugal
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Piso 1/1
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 133 m²
Experimente la vida costera de lujo en esta villa de 3 dormitorios en West Cliffs Ocean y Go…
$1,01M
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 153 m²
Experimente la vida costera de lujo en esta villa de 3 dormitorios en West Cliffs Ocean y Go…
$1,03M
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
$3,24M
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Villa en Vau, Portugal
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Vau, Portugal
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Área 296 m²
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Villa en Vau, Portugal
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Vau, Portugal
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Experiencia refinada vida costera en esta villa de 2 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf…
$809,275
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 4
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Área 145 m²
Descubra la sofisticada vida costera en esta villa de 4 dormitorios en West Cliffs Ocean y G…
$1,16M
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Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 4
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Área 169 m²
Impresionante Vila Sol Golf Resort Villa 4 dormitorios, piscina de agua salada y interiores …
$2,29M
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Villa en Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Área 116 m²
Villa 5 minutos de Caldas y Óbidos se encuentra en una parcela de 291 m2.Villa de dos planta…
$416,426
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Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 4
Área 313 m²
Impresionante villa con cuatro dormitorios y una piscina en el complejo interior Vila Sol La…
$1,96M
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Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 169 m²
For sale: Elegant 3-bedroom villa in one of Estoril’s most peaceful areas, just minutes from…
$1,51M
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Villa en Tavira, Portugal
Villa
Tavira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Ubicado dentro de la histórica ciudad de Tavira, esta impresionante villa ofrece una mezcla …
$1,47M
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Villa en Turcifal, Portugal
Villa
Turcifal, Portugal
Nº de cuartos de baño 3
Área 221 m²
Piso 1/1
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Villa en Mexilhoeira Grande, Portugal
Villa
Mexilhoeira Grande, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Esta villa de tres dormitorios en venta se encuentra en Mexilhoeira Grande, enclavada en un …
$1,01M
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Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 102 m²
Ubicado en la encantadora ciudad costera de Carveiro, esta hermosa propiedad tiene un encant…
$1,41M
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
$3,20M
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Experiencia refinada vida costera en esta villa de 2 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf…
$806,282
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Villa en Setubal, Portugal
Villa
Setubal, Portugal
Dormitorios 4
Área 176 m²
La villa en construcción se encuentra en el condominio privado Casas de Azeit ã o. La finali…
$717,178
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Villa en Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 546 m²
Esta villa de seis dormitorios en venta se encuentra en una zona tranquila de Almancil, a po…
$2,93M
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 286 m²
Situado en el distrito de Urbanização da Ajuda, la casa de 3 salni recientemente renovado, i…
$780,798
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Villa en Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 9
Área 250 m²
Villa de lujo moderna con impresionantes vistas al mar en venta en Porto de Mós, Lagos, Alga…
$3,81M
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Villa en Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 591 m²
Esta villa de 3 dormitorios se encuentra en Vale da Lama, una zona tranquila al este de Lago…
$2,93M
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Villa en Silves, Portugal
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Silves, Portugal
Dormitorios 4
Área 214 m²
Esta nueva villa moderna se encuentra a poca distancia de la histórica ciudad de Silves.La v…
$728,745
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 645 m²
Ubicado en la prestigiosa Marina de Albufeira, esta excepcional villa de cuatro dormitorios …
$3,75M
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Villa en Faro, Portugal
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Faro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Bienvenido a esta Villa, un exquisito retiro que redefine lujo vivir en el prestigioso Monte…
Precio en demanda
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Villa en Portugal
Villa
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Este magnífico bungalow de 3 dormitorios está situado en la Costa de Plata, exactamente en Ó…
$461,279
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Vivienda de inversión de alquiler totalmente reformada en venta en Albufeira – 5 unidades se…
$1,88M
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Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 132 m²
Nueva villa con tres dormitorios, situada en la prestigiosa zona de San Martinho.Situado a u…
$1,50M
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Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 337 m²
El proyecto en el océano con vista frontal es un lujoso condominio Villa Maria Pia Construid…
$751,880
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Parámetros de las propiedades en Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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