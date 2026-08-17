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Propiedades residenciales en venta en Lourinha, Portugal

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apartamentos
9
11 propiedades total found
Villa en Lourinha, Portugal
Villa
Lourinha, Portugal
Dormitorios 3
Área 322 m²
Villa moderna y lujosa en una hermosa ubicación en una colina con vistas panorámicas del Océ…
$717,976
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Villa en Lourinha, Portugal
Villa
Lourinha, Portugal
Dormitorios 4
Área 196 m²
Villa con vistas al mar cerca de Praia da Araya Branca, Lorinha. En el   Condominio con pisc…
$613,753
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Apartamento 2 habitaciones en Lourinha, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lourinha, Portugal
Dormitorios 2
Área 107 m²
Apartamento de 2 dormitorios con una superficie total de 107 m2, cerca del centro de Vila da…
$324,247
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Ático Ático 1 habitacion en Lourinha, Portugal
Ático Ático 1 habitacion
Lourinha, Portugal
Dormitorios 1
Área 235 m²
Moderno y lujoso apartamento en una excelente ubicación con vistas panorámicas del Océano At…
$1,10M
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Apartamento 1 habitacion en Lourinha, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Lourinha, Portugal
Dormitorios 1
Área 84 m²
Apartamento 1 dormitorio con vistas al mar, en la primera línea de Praia da Areia Branca.Pla…
$335,827
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Apartamento 1 habitacion en Lourinha, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Lourinha, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Apartamento nuevo con 1 dormitorio, situado en el pueblo de Abelheira en la costa de plata d…
$220,763
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento en Lourinha, Portugal
Apartamento
Lourinha, Portugal
Área 655 m²
Este nuevo complejo residencial, compuesto por 3 casas y 14 apartamentos de un dormitorio y …
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Lourinha, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lourinha, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
El nuevo apartamento de dos dormitorios se encuentra en el pueblo de Abeleira en la Costa de…
$313,716
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Apartamento 2 habitaciones en Lourinha, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lourinha, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
El nuevo apartamento de dos dormitorios se encuentra en el pueblo de Abeleira en la Costa de…
$325,335
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Apartamento 1 habitacion en Lourinha, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Lourinha, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Nuevo apartamento de una habitación se encuentra en el pueblo de Abeleira en la Costa de Pla…
$307,906
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Apartamento 2 habitaciones en Lourinha, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lourinha, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
El nuevo apartamento de dos dormitorios se encuentra en el pueblo de Abeleira en la Costa de…
$406,669
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