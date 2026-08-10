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Propiedades residenciales en venta en Albufeira, Portugal

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apartamentos
19
casas independientes
31
50 propiedades total found
Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 645 m²
Ubicado en la prestigiosa Marina de Albufeira, esta excepcional villa de cuatro dormitorios …
$3,75M
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Apartamento 3 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Este impresionante apartamento de 3 dormitorios en el prestigioso Pine Cliffs Ocean Suites R…
$2,11M
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Apartamento 3 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Área 129 m²
El apartamento de 3 dormitorios, 129 metros cuadrados, completamente nuevo, con 2 estacionam…
$589,480
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TekceTekce
Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 2
Área 220 m²
El primer piso de la villa Mendoeira consta de un hall de entrada con una amplia sala de est…
$2,30M
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Apartamento 3 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Ubicado dentro de un desarrollo encantador en Albufeira, este lujoso apartamento ático orien…
$5,27M
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 290 m²
Esta impresionante propiedad en venta se encuentra en una zona residencial de Galé, en Albuf…
$1,76M
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Apartamento 4 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 230 m²
Este apartamento ático de cuatro dormitorios se encuentra dentro de un encantador desarrollo…
$1,52M
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Ático Ático 3 habitaciones en Albufeira, Portugal
Ático Ático 3 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Área 188 m²
Estos elegantes apartamentos son cuadrados.  178 y ndash; 188 sq.m, que incluye una cocina d…
$1,61M
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Apartamento 3 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 204 m²
Este apartamento duplex de tres dormitorios en venta se encuentra en Albufeira, dentro de un…
$644,710
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 720 m²
Esta villa contemporánea de cinco dormitorios en venta se encuentra en la zona más codiciada…
$5,80M
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Dúplex 1 habitacion en Albufeira, Portugal
Dúplex 1 habitacion
Albufeira, Portugal
Dormitorios 1
Área 89 m²
Apartamento de 1 dormitorio con una superficie de 89 metros cuadrados, aparcamiento y 2 terr…
$658,830
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Apartamento 2 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Apartamento de 2 dormitorios, vista al mar AlbufeiraPresentando este exquisito apartamento d…
$537,698
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Apartamento 2 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 2
Área 136 m²
Elija uno de los tres diseños diferentes con un área de 108-136 metros cuadrados. Cada uno d…
$982,466
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Esta impresionante villa moderna, situada en la exclusiva Marina de Albufeira, se completará…
$2,05M
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Vivienda de inversión de alquiler totalmente reformada en venta en Albufeira – 5 unidades se…
$1,88M
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Villa en Paderne, Portugal
Villa
Paderne, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Elegante Villa de 4 dormitorios con piscina, garajes y vistas a la montaña en venta en Pader…
$879,150
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Apartamento 2 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Situado en el prestigioso Balaia Golf Village, este apartamento totalmente amueblado de 1+1 …
$492,324
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 327 m²
Una villa moderna de cuatro dormitorios en venta con piscina privada en Olhos de Água, un en…
$2,05M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Albufeira, Portugal
Adosado Adosado 2 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 2
Área 148 m²
Quinta Dourada se encuentra en las colinas sobre el Albufeira, en el corazón del Algarve, y …
$866,882
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Situado en la urbanización madura y bellamente mantenida de Quinta dos Álamos, Guia Albufeir…
$926,038
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 290 m²
Descubra una oportunidad excepcional para poseer una villa contemporánea de nueva construcci…
$1,85M
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Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 524 m²
Esta impresionante villa de cinco dormitorios se encuentra en la zona más codiciada de Albuf…
$2,81M
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Casa 4 habitaciones en Albufeira, Portugal
Casa 4 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 322 m²
Villa de 4 dormitorios, AlbufeiraUna oportunidad única para adquirir una espectacular villa …
$3,49M
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Apartamento 1 habitacion en Albufeira, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Albufeira, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Un moderno apartamento en planta baja de un dormitorio totalmente amueblado situado en una c…
$334,077
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Estudio 4 habitaciones en Albufeira, Portugal
Estudio 4 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 222 m²
Casa moderna de cuatro dormitorios en venta en Branqueira. Esta propiedad está situada dentr…
$1,05M
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Casa 4 habitaciones en Albufeira, Portugal
Casa 4 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 258 m²
Villa de lujo, en un estilo contemporáneo situado en una ubicación privilegiada de Albufeira…
$3,25M
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Apartamento 3 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Moderno Apartamento de 3 dormitorios con vistas al mar en Exclusivo Condominio Praia de Olho…
$615,405
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Apartamento 3 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Recientemente renovado con acabados de alta calidad a lo largo de usted son recibidos automá…
$410,270
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Apartamento 1 habitacion en Albufeira, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Albufeira, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Este nuevo estudio está situado en el corazón de Olhos D’Água, en Albufeira, a pocos minutos…
$351,660
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Apartamento 2 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 2
Área 122 m²
Quinta Dourada se encuentra en las colinas sobre el Albufeira, en el corazón del Algarve, y …
$635,713
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Parámetros de las propiedades en Albufeira, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
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