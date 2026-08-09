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Propiedades residenciales en venta en Obidos, Portugal

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apartamentos
5
casas independientes
43
48 propiedades total found
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 153 m²
Experimente la vida costera de lujo en esta villa de 3 dormitorios en West Cliffs Ocean y Go…
$1,03M
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
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$3,24M
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Villa en Vau, Portugal
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Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
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$1,01M
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TekceTekce
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
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Villa en Vau, Portugal
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Vau, Portugal
Dormitorios 5
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Apartamento 3 habitaciones en Vau, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Vau, Portugal
Dormitorios 3
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Área 150 m²
Disfrute de una amplia vida costera en este apartamento de 3 dormitorios en West Cliffs Ocea…
$913,324
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 4
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Área 145 m²
Descubra la sofisticada vida costera en esta villa de 4 dormitorios en West Cliffs Ocean y G…
$1,16M
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 2
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Área 100 m²
Experiencia refinada vida costera en esta villa de 2 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf…
$809,275
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 4
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Área 145 m²
Descubra la sofisticada vida costera en esta villa de 4 dormitorios en West Cliffs Ocean y G…
$1,15M
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
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Área 296 m²
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$3,19M
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Villa en Vau, Portugal
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Vau, Portugal
Dormitorios 3
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Área 133 m²
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$1,00M
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 4
Área 291 m²
Villa en Lagoa de Obidou, cerca de la playa y campos de golf, en una parcela de 1163 m2.Arqu…
$1,26M
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 133 m²
Experimente la vida costera de lujo en esta villa de 3 dormitorios en West Cliffs Ocean y Go…
$993,305
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Apartamento 3 habitaciones en Vau, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Disfrute de una amplia vida costera en este apartamento de 3 dormitorios en West Cliffs Ocea…
$901,967
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Casa 1 habitacion en Obidos, Portugal
Casa 1 habitacion
Obidos, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Villa de 1 dormitorio, 75 m2 (construcción bruta), con jardín comunitario y piscina, en la c…
$330,636
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Apartamento 3 habitaciones en Vau, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Disfrute de una amplia vida costera en este apartamento de 3 dormitorios en West Cliffs Ocea…
$900,926
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Dúplex 3 habitaciones en Vau, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 148 m²
Apartamento nuevo y nbsp; Con tres dormitorios con baños, una sala de estar y un comedor y u…
$589,509
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Apartamento 3 habitaciones en Vau, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
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$909,946
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 4
Área 337 m²
La villa con 4 dormitorios con una superficie de 310 m2 (planta baja) se encuentra en una pa…
$687,760
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 138 m²
Villa de 3 dormitorios, 138 metros cuadrados.m (área total) ubicada en una parcela de 1013 m…
$416,124
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Villa en Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Área 146 m²
Vila se encuentra entre los idílicos Obidos medievales y la hermosa ciudad de Caldas da Rain…
$433,462
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
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$3,20M
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Villa
Vau, Portugal
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Villa
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Área 153 m²
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$1,02M
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Villa en Vau, Portugal
Villa
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$992,159
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Amoreira, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Amoreira, Portugal
Dormitorios 3
Área 190 m²
Este encantador adosado se encuentra en un condominio en los terrenos de Praia d'el Rey Beac…
$404,565
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Vau, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 145 m²
El complejo de golf recientemente inaugurado se encuentra en el oeste de Portugal. Este es u…
$647,304
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Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
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Área 116 m²
Villa 5 minutos de Caldas y Óbidos se encuentra en una parcela de 291 m2.Villa de dos planta…
$416,124
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